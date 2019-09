WWF: “België heeft nog maar 100 dagen voor klimaatplan” HAA

18 september 2019

11u07

Bron: Belga 2 Wetenschap & Planeet "België moet dringend de hand aan de ploeg slaan: tegen eind december - binnen 100 dagen dus - moet ons land een finaal klimaat- en energieplan indienen bij de Europese Unie. Daarin moeten doelstellingen en concrete maatregelen opgelijst staan die ons naar nul uitstoot kunnen brengen tegen 2050." Dat zegt de natuurbehoudsorganisatie WWF, aan de vooravond van de wereldwijde actieweek voor het klimaat, die vrijdag begint.

Het Belgische klimaatplan moet ook de basis leggen voor grootschalig natuurherstel, wat ons de beste opties biedt om problemen aan te pakken zoals droogte, overstromingen en de stijgende zeespiegel, vindt WWF. Op internationaal vlak komen regeringen vanaf vrijdag bijeen in Monaco om een nieuw VN-rapport goed te keuren dat de gevolgen en risico's van dramatisch veranderende oceanen, poolgebieden en gletsjers schetst.



Het rapport onderstreept volgens WWF "de crisis waarmee we worden geconfronteerd, waarbij de klimaateffecten in omvang, frequentie en intensiteit overal aan het toenemen zijn." Dit nieuwe rapport werd voortgebracht door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de VN-instantie die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering.

Broeikasgassen

"Snelle en diepe verminderingen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zijn cruciaal om veel klimaatrisico's te beperken en zullen ook aanpassing eenvoudiger en effectiever maken", zegt WWF in een persmededeling. "Pogingen om de klimaatverandering af te remmen en natuurverlies te stoppen moeten hand in hand gaan, en volledig worden geïntegreerd met klimaatadaptatie.”



WWF verwacht dat dit rapport de urgentie bij regeringen overal ter wereld aanvuurt. De klimaatcrisis moet dringend bovenaan de politieke agenda komen te staan en nationale klimaatplannen moeten worden opgeschroefd tot het ambitieniveau dat we nodig hebben, zegt de organisatie nog.

Evenementen

Vrijdag gaat de Europese actieweek “Global Week for Future” van start. Die begint met een derde Wereldwijde staking voor het Klimaat en eindigt op 27 september.

Verschillende klimaatactiegroepen organiseren een hele week lang evenementen rond de klimaatkwestie in ons land. Na de mars van de derde Wereldwijde staking voor het Klimaat in Brussel op 20 september, is er op 21 september op het strand van Oostende een herdenking voor de klimaatvluchtelingen die in zee stierven, gevolgd door een beach clean-up. De Autoloze Zondag vormt op 22 september het decor voor een burgerbijeenkomst. Die gaat door van 11 tot 13 uur op het Jean Reyplein aan de Europese wijk in Brussel. Onder meer econoom Pierre Larrouturou, Anuna De Wever en leden van EU Staff for Climate komen er spreken over de klimaaturgentie.

De activiteiten gaan na Autoloze Zondag nog door. Zo staat er nog een groot debat over de voedselproductie op het programma op 24 september, is er nog de Global Climate Science Day op 25 september en een Lunch Break for Climate op 26 september.