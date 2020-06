Engie Gesponsorde inhoud Word zo zelfvoorzienend mogelijk met deze tips! Aangeboden door ENGIE

In deze tijden is het geen overbodige luxe om in de mate van het mogelijke te voorzien in je eigen levensbehoeften: energie, voeding en kleding. De volgende vijf tips leveren de nodige inspiratie om milieubewust kosten te besparen.

1. Produceer je eigen elektriciteit

De zon is een duurzame en kosteloze energiebron. Waarom zou je ze dan niet inzetten om je eigen stroom op te wekken? Wie via een thuisinstallatie zonne-elektriciteit produceert, is tot 35 procent van de tijd onafhankelijk van het elektriciteitsnet. En dat merk je aan je lagere energieafrekening. Er bestaan hiervoor tegenwoordig heel wat technische oplossingen: van ruiten en bouwblokken in zonneglas tot zelfs dakpannen die als zonnecellen functioneren. Zonnepanelen blijven echter nog steeds de meest gebruikte en verst ontwikkelde technologie. Ze bieden een jaarlijks gemiddeld rendement van 15% in Vlaanderen en 20% in Brussel gedurende minstens 25 jaar. Welke bank biedt nog zoveel rente? Wie investeert in zonnepanelen draagt ook bij aan een CO 2 -neutrale maatschappij.

2. Kweek je eigen groenten en fruit

Verse groenten en fruit zitten nokvol gezonde vitaminen en mineralen. En je kunt ze makkelijk zelf kweken. Dat kan in je eigen tuin, in een buurtmoestuin, op het balkon van je flat of op het dak van je woning. Heb je een vrij raam met minimum 4 tot 5 uur zonlicht? Dan kun je zelfs binnen groenten kweken. Lente-uien, spinazie, worteltjes, radijzen, tomaten, bonen en aanverwanten groeien prima in een vensterbank groentetuin! Start dit jaar. Juni en juli zijn zeker nog niet te laat: de planten groeien dan doorgaans razendsnel door het mooie weer. Van zodra je de smaak te pakken hebt, hol je minder naar de winkel en pluk je groenten en fruit uit je eigen voorraad. Wie ook nog een eigen druppelslang maakt, verbruikt bovendien minder water in de moestuin!

3. Vind het warm water uit

Via een zonneboiler kun je tot 60% van je behoeften aan warm water voorzien. Schijnt de zon wat minder of helemaal niet, dan neemt je aardgasinstallatie de taak van de zonneboiler over. Hoe gaat dat in zijn werk? Een zonneboiler wordt meestal op het dak van je woning geïnstalleerd. Het systeem bestaat uit zonnepanelen en een opslagtank voor het warme water. De natuurlijke zonnewarmte wordt opgevangen en overgedragen naar de verwarmer, die warm water levert. Verschillende provincies, regio’s en gemeenten voorzien premies voor wie een zonneboiler installeert, wat nog extra financiële voordelen oplevert. Houd er wel rekening mee dat een bijkomend verwarmingssysteem nodig blijft.

4. Lanceer je eigen modelijn

Naaien is nog nooit zo populair geweest, nu veel mensen hun eigen mondmaskers ontwerpen. Ook breien is hipper dan ooit. Waarom zou je die nieuw gevonden creativiteit beperken tot het bedenken van modieuze ontwerpen om je mond en neus mee te bedekken? Creëer via vergelijkbare technieken een trendy zonnepet, wanten voor de komende herfst of een sjaal voor de winter. Ben je wat avontuurlijker aangelegd? Ga dan voor een zelfbedachte zomershort of een vrolijke jurk. Deel je resultaten op Instagram en wie weet, groei je zelfs uit tot een heuse influencer. Wat in ieder geval vaststaat: je koopt minder kledingstukken in de winkel, je bespaart op die manier geld én het is beter voor het milieu, want de textielindustrie behoort tot de meest vervuilende ter wereld.

5. Reken af met afval

Het ophalen en verwerken van afval is niet alleen belastend voor het milieu, het neemt ook een hap uit je jaarbudget. Afhankelijk van je gezinsgrootte en verzamelde afvalvolume is dat elk jaar mogelijk tussen de 100 en 250 euro. Dat kan anders. Organisch afval zoals groente- en fruitschillen kun je kwijt in een compostbak, geef je aan de kippen of breng je naar de wijkcompostering: vaarwel individuele gft-bak! Bespaar ook verpakkingsmateriaal door zélf koekjes en muffins voor je gezin te bakken in plaats van ze in de winkel te kopen. Laat ook verpakkingen in blik en kunststof links liggen, en opteer voor glazen flessen (met statiegeld). Weet dat er ondertussen ook heel wat verpakkingsloze winkels bestaan. Daar koop je lokale producten, in de juiste hoeveelheden: ook dat maakt een verschil voor de afvalberg.

