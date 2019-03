Wondermooi en uniek: gigantisch meer duikt plots op in een van heetste woestijnen op aarde HAA

14 maart 2019

08u12

Bron: The Independent, SFGate 0 Wetenschap & Planeet Death Valley staat bekend als een van de droogste en warmste plekken op aarde, maar vorige week werd in het woestijnachtige gebied een meer van naar schatting 16 kilometer lang ontdekt.

De immense plas is het gevolg van een storm die lelijk heeft huisgehouden in het zuiden van Californië. Meestal vangt een aantal bergruggen tussen Death Valley en de Stille Oceaan de regen op, maar vorige week waren de buien zo fel dat het water de woestijnvallei instroomde.

Omdat de grond er zo compact en droog is, bleef het water staan. “Het is alsof je een emmer water op beton zou uitgieten”, legt meteoroloog Todd Lericos uit.

Fotograaf Elliot McGucken vereeuwigde het uitzonderlijke zicht en deelde de beelden afgelopen zondag op sociale media. De man was eigenlijk op weg naar het Badwater-zoutmeer in het nationaal park, in de hoop dáár een glimp van water op te vangen, toen hij tussen Harmony Borax Works en Salt Creek plots het meer ontdekte.

“Het is surreëel om op de droogste plek ter wereld zo veel water te zien”, zegt McGucken in de krant San Francisco Chronicle. Omdat verschillende wegen overstroomd waren, moest de man zijn tocht naar Badwater uiteindelijk afblazen.

Maar in de plaats kon hij deze adembenemende foto’s van dit naamloos meer schieten. “Wat toch unieker is”, klinkt het.

Parkmedewerkers schatten dat het meer op haar hoogtepunt een gebied van ongeveer zestien kilometer besloeg. Inmiddels is het weer kleiner geworden. Patrick Taylor werkt al zes jaar in Death Valley: “Eerder zag ik al kleinere vijvers ontstaan in het gebied, maar een plas van deze omvang? Dat zag ik hier nog nooit”.