Wil je jouw toekomst verzekeren als bedrijf? Zet in op sociaal ondernemerschap

29 september 2020

Sociale ondernemingen zitten de laatste jaren enorm in de lift. Je vindt ze ondertussen in alle takken van de bedrijfswereld, van gezondheid tot voeding, van industrie tot financiën. En dat is niet zo verwonderlijk. Innoverend, ethisch en duurzaam ondernemen wordt immers hét recept voor de toekomst.

Sociale ondernemingen zijn bedrijven die niet alleen rekening houden met de economische aspecten van het ondernemerschap, maar ook heel bewust kiezen voor een engagement op ecologisch en maatschappelijk vlak. Onder de noemer ‘sociale onderneming’ vallen bijvoorbeeld vzw’s, coöperatieve ondernemingen en autonome overheidsbedrijven. Maar het valt op dat de laatste jaren ook heel wat ‘klassieke’ bedrijven opstarten als - of zich omvormen tot - een sociale onderneming. Deze start-ups en kmo’s leunen enerzijds sterk aan bij het traditionele ondernemingsmodel, waarbij er veel aandacht gaat naar het nemen van financiële risico’s en het streven naar winst. Anderzijds pakken ze dat anders aan, omdat ze ook sociale doelstellingen in hun businessmodel integreren. Denk maar aan energie-efficiëntie, zero waste of bijdragen aan een circulaire economie.

Met andere woorden: sociale ondernemingen vinden het niet alleen belangrijk om geld te verdienen, ze willen die winst ook aanwenden om een positieve impact uit te oefenen op de maatschappij.

Innoverend, ethisch, duurzaam én lucratief

Ook in België zijn sociale ondernemingen aan een duidelijke opmars toe. Vaak zijn dit start-upbedrijven die een duurzaam idee omzetten in een lucratief concept, waar iedereen beter van wordt. Een mooi voorbeeld hiervan is Lili Bulk. Deze start-up koos er bewust voor om droge biovoeding aan te bieden in glazen statiegeldbokalen. Zo koppelt het bedrijf duurzame voeding aan een zerowastefilosofie. Bovendien werkt Lili Bulk zoveel mogelijk samen met lokale producenten en leveranciers en doet het een beroep op een maatwerkbedrijf voor het reinigen en verpakken van de bokalen.

Een ander voorbeeld van typisch sociaal ondernemerschap is Gramitherm. Deze start-up in de bouwsector ontwikkelde een technologie waarmee gras afkomstig van openbare ruimtes zoals wegbermen verwerkt kan worden tot isolerende platen. Zo slaagt Gramitherm erin om afval te recycleren, de circulaire economie te bevorderen en platen te produceren die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar dankzij hun goede technische eigenschappen ook een duurzame aanwinst vormen voor de bouwwereld.

Duurzaam zijn, of niet zijn

De sociale ondernemers van vandaag zijn vaak echte pioniers die grote bedrijven inspireren om hun klassieke manier van ondernemen te herbekijken. Experts in binnen- en buitenland zijn het er immers over eens: het businessmodel van sociale ondernemingen - winst koppelen aan duurzame impact en positieve verandering - is hét model van de toekomst. Binnenkort zullen investeerders hoofdzakelijk bij duurzame bedrijven aankloppen, zullen consumenten alleen bij duurzame bedrijven willen kopen en zullen pas afgestudeerden bij duurzame bedrijven willen werken. Elk bedrijf, ongeacht de sector en de omvang, doet er dan ook goed aan om op termijn de switch te maken.

