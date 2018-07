Wie zich snel schuldig voelt, doet (bijna) niets verkeerd Annick Wellens

23 juli 2018

17u34

Bron: Medical News Today 0 Wetenschap & Planeet Voel je jezelf wel eens schuldig wanneer je verloren geld op straat vindt en het in je eigen portefeuille steekt? Daar is niets mis mee want dat schuldgevoel maakt je betrouwbaar én verantwoordelijk.

Uit een nieuwe studie die in de Journal of Personality and Social Psychology verscheen, blijkt dat personen die zich snel schuldig voelen ook betrouwbaarder worden geacht door anderen. Dat is niet onlogisch. Wie zijn schuldgevoelens moeilijk kan loslaten, anticipeert vaak op het vervelende gevoel dat achteraf kan volgen en doet gewoon niets fout.

Zo bleken enkele proefpersonen met een hogere graad van schuldgevoeligheid gevonden geld sneller en eerlijk terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Anderen hielden het geld gewoon bij, zonder zich te schamen. Wat meteen verklaart waarom de eerste groep meer betrouwbaar en verantwoordelijk wordt geacht. Na een tijdje pikken anderen op welke personen betrouwbaar gedrag vertonen.

Tenslotte vinden schuldgevoelige personen de manier waarop ze anderen beïnvloeden ook belangrijk. Iemand het slechte voorbeeld geven zou immers geen gunstige invloed hebben op hun geweten. Emma Levine, een van de onderzoekers, suggereert dat de resultaten van belang kunnen zijn voor werkgevers. “Het is beter om een team samen te stellen dat enkele mensen telt met een sterke verantwoordelijkheidszin ten opzichte van anderen. Zulke werknemers zijn het vertrouwen van de werkgever ook waard.”