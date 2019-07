Wie vreemdgaat, pleegt vaker fraude op het werk HAA

31 juli 2019

16u06

Bron: IPS 1 Amerikaans onderzoek Wie vreemdgaat laat zich ook op het werk vaker van zijn minder betrouwbare kant zien. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek bij ruim 11.000 mensen.

Onderzoekers van de McCombs School of Business (Austin, VS) bekeken het verband tussen seksuele ontrouw en professioneel gedrag. Bij de 11.235 onderzochte personen vonden ze een sterke correlatie. Bij de groep die in zijn privéleven ontrouw was aan zijn partner, kwam tweemaal vaker professioneel wangedrag voor. Op het werk gedroegen ze zich minder ethisch. Ze pleegden bijvoorbeeld fraude.

De onderzoekers maakten gebruik van gegevens van de Canadese onlinedatingdienst Ashley Madison. Die richt zich op mensen die al een relatie hebben, met als slogan “Life is short. Have an affair”. Vier jaar geleden werden 36 miljoen gebruikersaccounts openbaar gemaakt via een hack.



Voor de studie richtten de onderzoekers zich op gegevens van politieagenten, financieel adviseurs, hogere leidinggevenden en witteboordencriminelen. Van deze groepen bestaan in de Verenigde Staten databases over professioneel wangedrag.

“Onze resultaten tonen aan dat persoonlijk seksueel gedrag gecorreleerd is met professioneel gedrag”, zegt Samuel Kruger, een van de onderzoekers. “Het elimineren van seksueel wangedrag op de werkplek kan als bijkomend voordeel hebben dat het bijdraagt aan een meer ethische bedrijfscultuur.”

De studie werd gepubliceerd in de Proceedings van de National Academy of Sciences (PNAS).