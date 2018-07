Wie ligt in deze sarcofaag? Gigantische lijkkist opgegraven die al meer dan 2.000 jaar niet geopend werd FT

12 juli 2018

11u38 11 Wetenschap & Planeet Het oude Egypte heeft zeker nog niet al zijn geheimen prijsgegeven. Bij opgravingen in Alexandrië is een ongeopende sarcofaag gevonden. Met zijn 2,7 meter is het de grootste ooit die in de regio werd ontdekt.

Archeologen groeven de sarcofaag op in Sidi Gaber, een wijk aan de noordkust van Egypte. De lijkkist valt vooral op door z'n grootte: het is een zwart granieten blok van maar liefst 2,7 meter lang en 1,7 meter breed. Ze zat vijf meter diep verstopt onder de grond. Onderzoekers zeggen dat ze nooit eerder zo'n mastodont hebben ontdekt in de regio. Bovendien blijkt dat de kist al sinds de oudheid, ruim 2.000 jaar dus, niet geopend is geweest. Daarop wijst onder meer het laagje beton tussen het deksel en de bovenzijde van de sarcofaag.

Wie in de kist zou kunnen liggen, is voor de archeologen voorlopig een raadsel. Al moet het volgens hen om een "kolossaal iemand" gaan met "een behoorlijk hoge status". In hetzelfde graf werd wel een albasten hoofd gevonden dat mogelijk kan verwijzen naar de identiteit van de begraven Egyptenaar, maar dat is te zeer aangetast en biedt voorlopig geen opheldering. (lees verder onder foto)

De sarcofaag zou uit de Ptolemaïsche periode stammen. Die dynastie heerste over Egypte tussen 305 en 30 voor Christus en ging uiteindelijk ten onder toen de Romeinen het land veroverden. Dat een oude Egyptische tombe zo intact is gebleven, is zeldzaam want grafplaatsen werden door de eeuwen heen vaak geplunderd en beschadigd.

Het is niet de eerste opmerkelijke vondst dit jaar in Egypte. In februari vonden archeologen in de stad Minya nog een 2.500 jaar oude necropolis. De begraafplaats bevat ruim 40 sarcofagen, meer dan duizend kleine beelden, een gouden masker en tal van andere voorwerpen. Ook die begraafplaats bleef al die tijd onaangeroerd. In april werden dan weer de fundamenten ontdekt van een Grieks-Romeinse tempel.