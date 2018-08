WHO slaat alarm: grootste mazelenepidemie in Europa in tien jaar Marlies van Leeuwen

20 augustus 2018

15u19

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet Meer dan 41.000 kinderen en volwassenen in Europa zijn in de eerste helft van 2018 getroffen door mazelen. Daarmee zijn er in een half jaar tijd al veel meer gevallen geconstateerd dan er in de afgelopen tien op jaarbasis zijn geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie dringt nu aan op maatregelen.

In 2017 werd er al een record gevestigd: in twaalf maanden tijd werden er 23.927 mazelenpatiënten geconstateerd. Nu gaat de teller in een half jaar tijd al richting het dubbele. Alarmerend, vindt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zeker 37 mensen zijn overleden aan de gevolgen van de ziekte.

"Na het laagste aantal mazelenzieken in de afgelopen jaren, ruim 5.000 in 2016, zien we een dramatische stijging in het aantal infecties en aanhoudende epidemieën'', zegt Zsuzsanna Jakab, de directeur van de Europese tak van de WHO. "We roepen landen op om maatregelen te treffen om de ziekte in te dammen. Dat start met inenten.''

23.000

Zeven landen die onder de Europese tak van de WHO vallen, zijn in het bijzonder getroffen en zagen minimaal duizend infecties onder kinderen en volwassenen. Dat zijn Frankrijk, Georgië, Griekenland, Italië, Rusland, Servië en Oekraïne. Dat laatste land telde de meeste zieken: 23.000 van wie er veertien zijn overleden.

More than 41,000 children and adults in the European Region have been infected with #measles in the first 6 months of 2018. Country reports show 37 people have died due to measles. https://t.co/BFyKQzUHLN #immunizeEurope pic.twitter.com/ybDLx09u0F WHO/Europe(@ WHO_Europe) link

Jakab maakt zich zorgen om de lage vaccinatiegraad in sommige gebieden. Met 95 procent dekking kan mazelen zo goed als uitgeroeid worden, maar dat percentage wordt niet gehaald over heel Europa. Nu is gemiddeld negentig procent gevaccineerd, met regionaal sterke verschillen. Sommige gemeenschappen halen de 95 procent, andere blijven onder de 70 procent steken. Met name baby's - pas met 14 maanden krijgen ze de mazeleninenting - lopen daardoor gevaar. "We kunnen deze dodelijke ziekte stoppen, maar dan moet wel iedereen zijn steentje bijdragen. Vaccineer je kinderen, jezelf, je patiënten, je bevolking - en herinner anderen eraan dat inenten levens redt'', zegt Jakab.

Mazelen begint met koorts, hoesten, neusverkoudheid en oogontsteking. Zo’n twee tot vier dagen later ontstaan er rode vlekjes. Het mazelenvirus kan ook middenoorontsteking en diarree veroorzaken, en in ernstige gevallen longontsteking, stuipen of hersenontsteking, schrijft de WHO. In zeer zeldzame gevallen veroorzaakt mazelen een hersenontsteking die gemiddeld pas zeven jaar na de mazelen begint, en altijd fataal is.