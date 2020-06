WHO na verwarrende communicatie over besmettingen door mensen zonder symptomen: “Nog zoveel dat we niet weten” ADN

11 juni 2020

12u52

Bron: CNN, CNBC, Washington Post 1 Wetenschap & Planeet De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft zich verontschuldigd na de De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft zich verontschuldigd na de verwarrende communicatie eerder deze week over de besmettelijkheid van coronapatiënten die geen symptomen hebben. “Covid-19 is een nieuw virus en de WHO leert elke dag bij”, verklaarde directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De topman van de WHO liet tijdens een nieuwsconferentie op het hoofdkwartier in Genève woensdagavond verstaan dat het gezondheidsagentschap “het altijd beter zou kunnen doen”.

Misverstand

De Wereldgezondheidsorganisatie kreeg deze week heel wat kritiek te slikken nadat één van haar topwetenschapsters maandag liet optekenen dat verspreiding van het nieuwe coronavirus door besmette patiënten die geen symptomen ontwikkelen, “zeer zeldzaam” is. De wetenschappelijke wereld ging op zijn achterste poten staan, want onderzoek spreekt dat tegen. Bovendien begon het ‘nieuws’ zich ook op sociale media te verspreiden en begonnen sommigen vrolijk te argumenteren dat mondmaskers en afstand houden dan toch niet zo belangrijk zijn.

Nog geen 24 uur later kwam WHO-epidemioloog Maria Van Kerkhove in een speciale persconferentie terug op de uitspraak. “Het ging om een misverstand”, zei ze. “We hebben eigenlijk nog niet het antwoord.” Ze voegde toe dat ze had gereageerd op een vraag van een journaliste tijdens een persmoment en dat ze geenszins “een beleid of iets in die zin van de WHO uitdroeg”.

Met “zeer zeldzaam” wilde ze naar eigen niet bedoelen dat asymptomatische transmissie amper voorkomt. “We weten dat sommige mensen zonder symptomen het virus doorgeven.” Ze verwees eerder naar het feit dat er “nog maar een kleine subset van studies” het over die kwestie heeft. De WHO gaf tegelijk ook toe dat sommige modellen stellen dat liefst 41 procent van de besmettingen in verband kunnen gebracht worden met asymptomatische gevallen. Maar niemand die er eigenlijk voldoende over weet op dit moment.

(Lees meer onder de foto)

Asymptomatisch, wat?

Een asymptomatisch persoon is iemand die geïnfecteerd is met Covid-19 maar nooit symptomen ontwikkelt. Dat is niet hetzelfde als een pre-symptomatische patiënt, die op een later moment in de besmetting wel symptomen krijgt.

Studies hebben aangetoond dat besmette mensen het longvirus ook kunnen verspreiden nog voor ze symptomen hebben. Viroloog Steven Van Gucht verwees in april al naar een studie waaruit bleek dat gemiddeld één op de twee besmettingen plaatsvindt vooraleer iemand enig symptoom vertoont, dus als de persoon presymptomatisch is.

Ook besmette mensen die nooit symptomen ontwikkelen, zouden volgens studies wel degelijk anderen kunnen infecteren. Maar het gaat nog om een grote onbekende. Ongeveer een derde van de corona-infecties is volgens het Amerikaanse Center for Disease Control asymptomatisch, er zijn ook de modellen die gaan tot meer dan 40 procent. Onderzoek suggereert in ieder geval dat ongeveer de helft van alle besmettingen gebeurt via asymptomatische óf pre-symptomatische patiënten.

Er is natuurlijk ook een deel mensen die geen symptomen ontwikkelen. Maar we weten niet juist over hoeveel mensen het concreet gaat WHO-epidemioloog Maria Van Kerkhove

“Nog veel dat we niet weten”

Van Kerkhove stelde in haar reactie op de commotie dan ook dat er “nog veel is dat we niet weten”.

“Bij de meerderheid van de besmettingen waar we weet van hebben, geven mensen mét symptomen het virus door aan andere mensen via geïnfecteerde druppels. Er is natuurlijk ook een deel mensen die geen symptomen ontwikkelen. Maar we weten niet juist over hoeveel mensen het concreet gaat. We weten wel dat sommige mensen die asymptomatisch zijn het virus kunnen verspreiden. Wat we beter moeten begrijpen, is enerzijds hoeveel mensen er in de populatie zijn die geen symptomen hebben en anderzijds hoeveel van deze individuen anderen besmetten.” Een bijkomende moeilijkheid is dat wat op het eerste zicht asymptomatische gevallen lijken, later vaak gevallen blijken waarbij de ziekte eerder mild verloopt/verliep.

“Het onderzoek naar asymptomatische verspreiding gaat verder”, stelt WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. “We zien dat er meer en meer onderzoek naar wordt gedaan. Hier is wat we wel zeker weten: het vinden, isoleren en testen van mensen met symptomen, en het opsporen en isoleren van hun contacten, is een heel belangrijke manier om verdere verspreiding te stoppen.” Ook afstand houden en handhygiëne blijken heel belangrijk.

In real time complexe wetenschap communiceren over een nieuw virus is niet altijd gemakkelijk, maar we zien het als deel van onze plicht aan de wereld WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus

Mondmaskers

Het is niet de eerste keer dat de WHO uitspraken of adviezen intrekt.

Vorige week nog paste de organisatie haar richtlijn over het dragen van een mondmasker aan na nieuwe studies. Ze raadt nu toch iedereen aan om een stoffen masker te dragen als er besmettingsgevaar is en voldoende afstand houden niet mogelijk is. Voordien had de WHO altijd volgehouden dat het dragen van mondmaskers in het openbaar weinig zin heeft. “Een mondmasker dragen verkleint de kans op asymptomatische en presymptomatische besmetting”, liet Van Kerkhove dinsdag verstaan.

Eind mei schortte de WHO grote klinische proeven met hydroxychloroquine “tijdelijk” op uit voorzorg, na een studie waarin werd vastgesteld dat het gebruik van chloroquine of derivaten daarvan, zoals hydroxychloroquine, tegen Covid-19 ondoeltreffend of zelfs schadelijk is.

“Onze plicht”

Deze nieuwe episode rond asymptomatische besmettingen legt vooral bloot hoeveel onduidelijkheid er nog bestaat rond het gevreesde nieuwe longvirus en hoe moeilijk het voor gezondheidsinstanties is om over die onzekerheid te communiceren, zeker gelet op de grote vraag naar nieuwe inzichten bij de burger en de woede of de verwarring die ermee kan gepaard gaan.

“In real time complexe wetenschap communiceren over een nieuw virus is niet altijd gemakkelijk, maar we zien het als deel van onze plicht aan de wereld”, aldus Tedros nog. “We verwelkomen constructief debat en dat is nu eenmaal hoe wetenschap vooruitgang boekt. Adviezen van de WHO zullen verder blijven evolueren naarmate nieuwe informatie beschikbaar wordt.”