Wetenschappers waarschuwen Cubanen voor radioactieve ruimtestenen kv

19 februari 2019

21u00

Bron: ANP 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers waarschuwen de inwoners van Cuba voor de radioactieve straling van fragmenten van een meteoriet die begin deze maand neerkwam in de provincie Pinar del Río.

Deskundigen hebben sindsdien honderd fragmenten gevonden, maar ook de lokale bewoners hebben enthousiast stukjes meteoriet verzameld. Die bewaren ze als aandenken. De wetenschappers drukken de Cubanen echter op het hart om de hemelstenen wegens de straling vooral niet als sieraad te dragen.

De stukken steen zijn mogelijk afkomstig van van de planetoïde Vesta die ruim 372 miljoen kilometer van de aarde verwijderd is. ze is de op twee na grootste planetoïde in ons zonnestelsel.