Wetenschappers vinden vloeibaar bloed en urine in 42.000 jaar oud veulen ttr

18 april 2019

23u40

Bron: CNN 3 Wetenschap & planeet Russische onderzoekers hebben vloeibaar bloed en urine gevonden in het bevroren karkas van een veulen, dat 42.000 jaar geleden stierf in de regio Verkhoyansk in Siberië. Het veulen was volgens de wetenschappers twee weken oud toen het vermoedelijk verdronk in de modder. Dat bericht CNN vandaag.

Enkele Russische wetenschappers die op zoek waren naar de slagtanden van mammoeten ontdekten vorig jaar het veulen in de Batagaika-krater, die in het oosten van Siberië ligt. Uit autopsie bleek dat het karkas van het veulen amper was aangetast door de tand des tijds. Zo was de vacht van het dier nog in erg goede staat. “Nu kunnen we zelfs zeggen welke kleur wol de uitgestorven paarden in het pleistoceen hadden”, zegt Semyon Grigoriev, directeur van het Mammoetmuseum in Jakoetsk, aan CNN.

De ontdekking van vloeibaar bloed en urine is nog zeldzamer, zo duidt Grigoriev. Volgens de wetenschapper is het de tweede keer ooit dat er vloeibaar bloed werd gevonden in een dier uit het pleistoceen, het tijdperk dat ongeveer 2,58 miljoen geleden begon en zo'n 11.700 jaar geleden eindigde. Onderzoekers vonden in 2013 in het bevroren karkas van een mammoet vloeibaar bloed en urine. De ontdekking gebeurde op Little Lyakhovsky Island, voor de noordoostelijke kust van Rusland.

Klonen

“Normaal gesproken stolt het bloed of wordt het poeder, zelfs als het karkas nog zo goed geconserveerd lijkt te zijn”, stelt de Russische onderzoeker. “Dit komt doordat vocht en andere biologische vloeistoffen in duizenden jaren geleidelijk verdampen.”

De Russische wetenschappers die de ontdekking deden, hebben het bloed en de urine overgedragen aan Zuid-Koreaanse onderzoekers van de Sooam Biotech Research Foundation. Zij willen proberen een kloon van het veulen te maken.

Het veulen zelf zal van juni tot september 2020 in Japan tentoon gesteld worden tijdens een exhibitie over mammoeten.