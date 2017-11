Wetenschappers vinden bos van 260 miljoen jaar oud op Zuidpool EB

Bron: ANP 0 AFP Wetenschap & Planeet Op de Zuidpool zijn sporen gevonden van een bos dat er meer dan 260 miljoen jaar geleden groeide, nog voor de dinosauriërs op aarde rondliepen. Hoog in de bergen van Antarctica vonden wetenschappers de fossiele resten van dertien bomen.

De aarde bestond 260 miljoen jaar geleden uit twee werelddelen: Gondwana in het zuiden en Laurazië in het noorden. Antarctica maakte deel uit van Gondwana, met onder meer Zuid-Amerika, Afrika, India en Australië, en was veel warmer en vochtiger dan nu. Het gebied was waarschijnlijk bedekt met mossen, varens en planten, waar vooral kleine dieren leefden.

Ondanks de temperaturen moesten de bomen extreme omstandigheden overleven. In de zomer ging de zon niet onder en was het ook midden in de nacht licht. In de winter bleef het juist donker. Uit de fossielen concluderen de wetenschappers dat de bomen snel omschakelden van zomer naar winter. Hun 'herfst' duurde hooguit een maand.

De universiteit van Wisconsin heeft de bevindingen nu naar buiten gebracht. Wetenschappers van de instelling hebben tussen november en januari onderzoek gedaan op de bevroren hellingen van het zogeheten McIntyre-voorgebergte, diep in de binnenlanden van de Zuidpool. Toen was het daar 'zomer', hoewel ook dan de temperatuur tientallen graden onder nul blijft. Komende maanden gaan ze weer, op zoek naar nieuwe sporen.

Vulkaanuitbarstingen

Ongeveer 250 miljoen jaar geleden, dus zo'n 10 miljoen jaar nadat de gevonden bomen leefden, stierven vrijwel alle vroege dieren- en plantensoorten uit. Dat kwam waarschijnlijk door vulkaanuitbarstingen in Siberië. Die vulden de dampkring met giftige gassen. In de lege wereld die achterbleef kwamen langzaam de voorlopers van de dino's op.