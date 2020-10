Wetenschappers suggereren dat miljarden stukjes Venus te rapen zijn op de maan HLA

09 oktober 2020

10u57

Bron: The Independent 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers van de universiteit van Yale suggereren in een nieuwe paper dat er mogelijk miljoenen stukjes van de planeet Venus te rapen zijn op de maan. Dat is goed nieuws, omdat astronomen daardoor de kans krijgen om de geschiedenis van de planeet, waarvan het oppervlak niet toegankelijk is, ‘eenvoudiger’ te onderzoeken.

De planeet Venus spreekt al jaren tot de verbeelding. Wetenschappers vermoeden dat er ooit een aarde-achtige omgeving was, met de aanwezigheid van water. Vorige maand nog werd een onderzoek gepubliceerd waarin werd aangekondigd dat sterke aanwijzingen voor leven werden gevonden in de dampkring van de planeet. Venus geeft haar geheimen echter niet zomaar prijs. De omstandigheden op de planeet zijn verre van ideaal voor geologisch onderzoek, het is er heet en de zuurtegraad is hoog. De planeet wordt dan ook vaak vergeleken met de hel. Bodemstalen verzamelen is er dan ook bijna onmogelijk. Dat er stukjes Venus te rapen zijn op de maan zou nieuwe mogelijkheden bieden aan astronomen en geologen, klinkt het.

Onderzoekers van de universiteit van Yale delen hun vermoeden in een nieuwe paper, die zal worden gepubliceerd in het vooraanstaande vakblad Planetary Science Journal. Volgens de astronomen Samuel Cabot en Gregory Laughlin zweven er meer dan tien miljard brokstukken van Venus rond in ons zonnestelsel, losgeslagen door asteroïden en kometen. Zij suggereren dat verschillende van deze brokstukken geland kunnen zijn als meteorieten op de maan. “Deze oude rotsen worden veilig bewaard op de maan. Brokstukken die ooit ingeslagen zijn op de Aarde, zijn naar alle waarschijnlijkheid zeer diep begraven door de geologische activiteit. Op de maan zouden deze veel beter bewaard zijn”, vertelt Cabot in een mededeling.

De astronomen suggereren dan ook dat bij een volgend bezoek aan de maan meer ‘maangrond’ moet worden teruggebracht naar de Aarde. Chemische analyse kan dan bepalen of er restanten van Venus tussen zitten. “Een oud fragment van de planeet Venus zou een schat aan informatie bevatten”, zegt Laughlin daarover. “De geschiedenis van Venus is nauw verbonden met belangrijke onderwerpen in de astronomie, waaronder de vroegere banen van asteroïden en kometen, de atmosferische geschiedenis van de planeten dichtst bij de zon, en de aanwezigheid van vloeibaar water”, klinkt het.