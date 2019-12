Wetenschappers slaan alarm op klimaattop Madrid: “Zuurstof in zee neemt razendsnel af” Aantal dode zones verviervoudigd in vijftig jaar tijd HAA

07 december 2019

13u00

Bron: ANP, IPS 26 Wetenschap & Planeet Het zuurstofgehalte in de zeeën op de wereld loopt ongekend snel terug, en dat bedreigt diverse vissoorten. Daarvoor waarschuwt een groep deskundigen in een rapport dat vandaag op de klimaattop in Madrid is gepresenteerd, zo melden internationale media.

De oorzaken van het verdwijnen van zuurstof uit het zeewater zijn de opwarming van de aarde en intensieve landbouw. De afgelopen vijftig jaar is het aantal zogenoemde dode zones, waar geen zuurstof in het water zit, verviervoudigd. Het aantal gebieden met een gevaarlijk laag zuurstofgehalte is toegenomen van 45 naar zeker 700.



Volgens deskundigen van de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN) worden tal van vissoorten als haai, tonijn en marlijn bedreigd. In de dode zones is het zuurstofgehalte zo laag dat de meeste zeedieren er niet kunnen overleven. Vissen mijden de plekken en moeten zich zo terugtrekken in kleinere habitats.

Om het probleem aan te pakken is volgens eerder onderzoek een strijd op drie fronten nodig. Ten eerste moeten de oorzaken aangepakt worden: vervuiling en klimaatverandering. Daarnaast moeten er beschermingsmaatregelen komen voor het meest kwetsbare zeeleven, en de vissers die ervan afhankelijk zijn, want ook zij lijden onder het probleem.



Ten derde moet er meer onderzoek komen naar het ontstaan van de zones. De wetenschap kan goed inschatten hoeveel zuurstof de oceanen in de toekomst zullen verliezen, maar kan nog onvoldoende voorspellen waar de probleemgebieden precies zullen ontstaan.