Wetenschappers recreëren parfum dat mogelijk gedragen werd door Cleopatra

14 augustus 2019

Bron: Atlas Obscura 0 Wetenschap & Planeet De Chanel No. 5 van het Oude Egypte: zo omschrijft een team van wetenschappers een parfum dat ze recreëerden op basis van een residu uit een oude amfora. Een parfum waarvan ze denken dat het misschien ooit gedragen werd door de legendarische koningin Cleopatra.

Archeoloog Robert Littman van de universiteit van Hawai’i at Mānoa en zijn collega Jay Silverstein kregen het idee om het parfum te recreëren toen ze opgravingen aan het doen waren in de oude Egyptische stad Thmuis. Die werd gesticht rond 4500 voor Christus en lag in de Nijldelta, ten noorden van Caïro. In die regio werden enkele van de bekendste parfums uit de oude wereld gemaakt.

Parfumfabriek

Toen de wetenschappers er op een gebouw stootten dat op een antieke parfumfabriek leek – er stonden kleine glazen parfumflesjes in en amfora’s in klei – besloten ze om te proberen om iets van de oude geuren te redden. Als die het hadden overleefd, tenminste.





Ze hadden geluk. De amfora’s bevatten geen duidelijke geuren, maar wel een opgedroogd residu. Hun collega’s Dora Goldsmith en Sean Coughlin bliezen dat nieuw leven in op basis van formules die ze vonden in oude Griekse geneeskundeboeken en aanverwante teksten.

De bekendste parfums bevatten mirre – een soort hars – en de experts voegden daar volgens de oude recepten kardemom, olie van groene olijven en een beetje kaneel aan toe. Het resultaat was een sterke, kruidige, muskusachtige geur. “Ik vind dat het heel prettig ruikt”, aldus Littman. “En het blijft een beetje langer hangen dan de hedendaagse parfums.”

Volgens de man waren de antieke parfums veel dikker dan die van vandaag: “Ze hadden een consistentie die je kan vergelijken met olijfolie”, zegt hij nog.

Arm

Wie de geur graag een keertje ruikt, moet daarvoor wel naar de Verenigde Staten. Hij wordt tentoongesteld op de expo ‘Queens of Egypt’ in het National Geographic Museum in Washington DC. Bezoekers mogen er een beetje van op hun arm sprenkelen. De expo loopt nog tot 15 september.