Wetenschappers proberen portaal naar nieuw universum te openen PVZ

04 juli 2019

17u10

Volgens onderzoekers aan het Oak Ridge National Laboratory in Tennessee zou 2019 wel eens het jaar kunnen zijn waar de mens voor het eerst een portaal opent naar een schaduwdimensie. Met nieuwe testen proberen ze deze zomer bewijs vast te leggen voor het bestaan van een parallel universum. Dat universum zou een spiegel vormen van onze eigen wereld.

Fysicus Leah Broussard is hoopvol over de apparatuur die ze samen met haar collega’s heeft ontwikkeld en die ze deze zomer zullen testen. Volgens haar zouden de experimenten kunnen leiden tot een glimp van een parallel universum of, hoe zij het noemt, ‘spiegelmaterie’. Het universum zou op vele manieren identiek zijn aan het onze, met onder andere spiegelpartikels, spiegelplaneten en misschien zelfs spiegelleven. De onderzoekers inspireren zich voor deze testen op een aantal afwijkende resultaten uit de jaren 90 die tot nu toe onverklaard zijn gebleven.

Abnormale resultaten

In de jaren 90 van de vorige eeuw probeerden enkele fysici de tijd te meten die neutronen nodig hadden om in protonen te breken nadat ze verwijderd waren van de nucleus van een atoom. Twee verschillende experimenten leidden echter tot twee verschillende snelheden. Hoewel het verschil tussen beide proeven slechts negen seconden bedraagt, breken wetenschappers zich nog altijd het hoofd over een mogelijk antwoord.

Antwoord in parallel universum

Om een verklaring te vinden voor de abnormale waarnemingen, wil Leah Broussard deze zomer dus een reeks experimenten uitvoeren waarmee ze denkt een antwoord te vinden in een parallel universum. Als Broussard en haar team het bestaan van een spiegelwereld kunnen bewijzen, zou het tijdsverschil tussen beide experimenten verklaard kunnen worden: er zijn twee levenslopen van neutronen en het is mogelijk dat één procent van de neutronen de grens tussen onze wereld en de spiegelwereld oversteekt voor die de grens terug oversteken en een proton voortbrengen. Dit zou de lichte vertraging in het tweede experiment motiveren.

Experiment

Om een parallel universum waar te nemen willen ze aan het Oak Ridge met de nieuw ontwikkelde apparatuur een stroom subatomaire deeltjes door een 15-meter lange buis sturen langs een krachtige magneet en richting een ondoordringbare muur. Aan de andere kant van die muur staat een neutronendetector. Als alles goed gaat, en als het universum meewerkt, zouden enkele van die deeltjes in spiegelversies van zichzelf moeten veranderen. Hierdoor zouden ze door de tunnel en door de muur moeten raken. Als dat gebeurt, heeft Broussard als eerste bewijs geleverd voor een spiegelwereld die naast de onze bestaat.

“Nogal gek”

Broussard zelf noemt haar experiment “nogal gek”, het bestaan van parallelle universa lijkt namelijk recht uit een sciencefictionfilm te komen. Toch beweert ze dat het experiment niet zo moeilijk is en volgens haar zelfs redelijk voor de hand liggend. Ze beseft toch ook de impact van dit onderzoek. Als ze ook maar één spiegelpartikel weet waar te nemen, verandert volgens haar alles.