Wetenschappers proberen 40.000 jaar oud paard te klonen. Daarna willen ze mammoet weer tot leven wekken

06 september 2018

Een team van wetenschappers uit Rusland en Zuid-Korea dat de wolharige mammoet weer tot leven wil wekken, is ter voorbereiding begonnen aan een poging om een uitgestorven paardensoort te klonen. Het gebruikt daarvoor de resten van een veulen dat 40.000 jaar begraven lag onder het ijs van de Batagaikakrater in Jakoetië, de koudste plek van Rusland.

De onderzoekers zullen proberen om een levende cel te vinden in het karkas, dat perfect bewaard bleef in de permafrost. “Het spierweefsel van het dier is onbeschadigd en we hebben enkele stalen kunnen nemen voor biotechnologisch onderzoek”, aldus dr. Semyon Grigoriev, die aan het hoofd staat van het laboratorium van het lokale Mammoetmuseum. (lees hieronder verder)

Zuid-Koreaans professor en kloonexpert Hwang Woo Suk vult aan: “Als we een levende cel vinden, kunnen we die zo veel kopiëren als we willen en er zo veel embryo’s mee maken als nodig. We zullen een van de embryo’s vervolgens inplanten bij een surrogaatmerrie, die het kan voldragen en het ter wereld kan brengen. Het zou de eerste keer zijn dat zoiets lukt.”





Bij het weer tot leven wekken van een mammoet zal een olifant worden gebruikt als draagmoeder. Maar volgens de onderzoekers zou het makkelijker moeten zijn om de verdwenen paardensoort terug te brengen met de hulp van een moderne merrie. “Er zijn zo veel paarden, dat we een goede selectie kunnen maken van eicellen. En er zijn verscheidene paardensoorten die nauw verwant zijn met deze uitgestorven soort. Tussen de mammoet en de olifant is er veel minder gelijkenis. Daar zit een miljoen jaar aan evolutie tussen.” (lees hieronder verder)

Het klonen van de uitgestorven paardensoort aan de North Eastern Federal University zien de wetenschappers als een “eerste stap” in het tot leven wekken van de mammoet. “Het zal ons helpen om de nodige technologie te ontwikkelen”, klinkt het.

De vrouw op wie alle ogen gericht zijn, is Hae Hyun Kim. Zij slaagde er al eerder in om een levende cel te oogsten uit bevroren weefsel: van een hond die de eigenaar in de diepvries had gestopt. Ze gebruikt een gepatenteerde technologie (NT-1) die de cel beter maakt en herstelt. “Het is niet eenvoudig, want water kristalliseert in de cel en vernietigt ze”, klinkt het. (lees hieronder verder)

Het veulen in kwestie werd vorige maand gevonden bij een zoektocht naar bevroren resten van een wolharige mammoet. “Er is geen schade aan het karkas, zelfs het haar van de manen en de staart bleef perfect bewaard en dat is erg zeldzaam voor zulke oude resten”, aldus dr. Grigoriev.

20 dagen

Het veulen was een mannetje en moet ongeveer 20 dagen geweest zijn toen het stierf. Het ziet er nu donkerbruin uit, maar was bij leven lichtros. Zijn haar was zwart en hij had een donkere streep langs zijn ruggengraat. Het gaat om een equus lenensis, een soort die tussen 30.000 en 40.000 jaar geleden de regio bevolkte. “Nooit eerder werd zo’n jong prehistorisch paard gevonden en dan nog eens zo goed bewaard.”