Wetenschappers ontdekken 'verboden planeet'

30 mei 2019

12u04

Bron: CNN 0 Wetenschap & planeet Wetenschappers hebben een planeet ontdekt die maar liefst drie keer groter is dan onze planeet. Merkwaardig: de planeet werd ontdekt in de zogenoemde ‘Neptunuswoestijn’, een plek waarvan de astronomen dachten dat het onmogelijk was. De unieke vondst kreeg bijgevolg de naam ‘verboden planeet’. Dat staat te lezen in het wetenschappelijke vakblad ‘Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’.

De ‘verboden planeet' is ook bekend als NGTS-4b. Deze exoplaneet is drie keer groter dan onze planeet en ongeveer twintig procent kleiner dan Neptunus. De temperatuur kan er oplopen tot maar liefst 1000 graden Celsius, dat is zelfs warmer dan de planeet Mercurius.

Het is de eerste exoplaneet die werd gevonden in de ‘Neptunuswoestijn’. “Dat is een zone vlak bij de ster, waar normaal geen planeten van de grootte van Neptunus te vinden zijn”, zo verduidelijkt onderzoeker Richard West van de Universiteit van Warwick. De straling is er namelijk zo sterk dat al het gas rond zo’n planeet onmiddellijk verdampt, waarna er enkel nog een steenachtige kern aanwezig is. Opvallend genoeg kan de ‘verboden planeet’ toch een gasachtige atmosfeer behouden.

Verklaringen

Hoe kan de NGTS-4B overleven in de ‘Neptunuswoestijn’, zo luidt de hamvraag van de onderzoekers. Het wetenschappelijke team geeft enkele mogelijke verklaringen. Het is mogelijk dat de planeet slechts recent - in de laatste miljoen jaar - in de ‘Neptunuswoestijn’ arriveerde. Een tweede optie is dat de planeet erg groot was en dat de atmosfeer op dit moment nog steeds aan het verdampen is.

De ‘verboden planeet’ werd gevonden met behulp van het Next-Generation Transit Survey Telescopes-systeem (NGTS). De telescopen staan opgesteld in de Atacamawoestijn in Chili, waar onderzoekers kijken naar vlekjes tegen de achtergrond van de zon. Als een vlekje beweegt over verschillende foto’s, wijst dat erop dat het een planeet(achtige) is. NGTS-4b is zo klein dat andere telescopen deze planeet waarschijnlijk niet hadden opgespoord.

“We zijn nu aan het bekijken of er zich nog meer planeten in de Neptunuswoestijn bevinden,” zegt West. “Misschien is die woestijn wel groener dan we dachten.”