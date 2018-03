Wetenschappers ontdekken “onmogelijk” sterrenstelsel dat alle huidige theorieën rond donkere materie in twijfel trekt kg

29 maart 2018

12u06

Bron: Belga, Nature, Volkskrant 2 Wetenschap & Planeet Een pas ontdekt sterrenstelsel slaat astronomen met verstomming. Het stelsel bevat zo goed als geen donkere materie: iets dat tot nu toe niet mogelijk werd geacht. De ontdekking haalt huidige theoriën rond het ontstaan van sterrenstelsels en de rol van donkere materie onderuit.

Toegegeven, over donkere materie is nog niet veel bekend: de deeltjes zijn onzichtbaar en niemand weet exact waar ze vandaan komen. Waar wetenschappers het tot nu toe wél over eens zijn, is dat het heelal bestaat uit vijf keer meer donkere materie dan gewone materie, zoals bijvoorbeeld van sterren, planeten en gassen. Daarnaast werd gedacht dat sterrenstelsels niet konden ontstaan zonder donkere materie. De ontdekking van een nieuw sterrenstelsel gaat lijnrecht in tegen die theorieën. Het stelsel, NGC 1052-DF2 of kortweg DF2, bevat namelijk zo goed als géén donkere materie.

Het stelsel ligt op zo'n 65 miljoen lichtjaren van de aarde, en

is ongeveer zo groot als onze Melkweg, maar heeft circa 200 keer minder sterren. Belangrijker: het bevat ongeveer 400 keer minder donkere materie dan verwacht. De ontdekking "stelt alle courante theorieën omtrent de vorming van sterrenstelsels op de proef", schrijft Pieter van Dokkum, de Nederlandse astronoom verantwoordelijk voor de ontdekking.

Traag draaien

De reden waarom DF-2 wordt geacht zo goed als geen donkere materie te bevatten, is omdat het stelsel trager draait dan het volgens de huidige theorieën zou moeten. Tot nu toe werd aangenomen dat donkere materie fungeert als de “lijm” die sterrenstelsels samenhoudt. Meeste zichtbare sterrenstelsels draaien te snel voor hun zichtbare massa - de sterren en gaswolken in het stelsel - waardoor werd gedacht dat een onzichtbare massa voor meer zwaartekracht zorgde: donkere materie. DF-2 draait echter op een heel normale snelheid voor zijn zichtbare massa. Wetenschappers concluderen daarom dat het stelsel bijna geen donkere materie herbergt.

Waarom het DF-2 ontbreekt aan donkere materie, blijft voorlopig een vraagteken. Voor nu zijn wetenschappers op zoek naar gelijkaardige stelsels om een mogelijke verklaring te vinden.