Wetenschappers ontdekken onbekend 430 miljoen jaar oud zeewezen KVDS

10 april 2019

18u06 7 Wetenschap Britse en Amerikaanse onderzoekers hebben een nieuwe diersoort ontdekt in een fossiel van 430 miljoen jaar oud. De soort zou verwant zijn aan de zeekomkommer die we vandaag nog kennen en werd Sollasina cthulhu gedoopt, naar het monster uit de verhalen van H.P. Lovecraft.

De uiterlijke gelijkenis is er dan ook wel. H.P. Lovecraft omschreef Cthulhu als een (fictieve) kolossale monsterlijke godheid met tentakels, die miljoenen jaren geleden op aarde terechtkwam. De pas ontdekte diersoort heeft dan wel maar de grootte van een stevige spin, ze heeft ook tentakelachtige uitsteeksels, waarmee ze zich over de bodem van de oceaan bewoog en voedsel ving.

Fossiel

De ontdekking werd gedaan door wetenschappers van de universiteiten van Yale, Oxford en Leicester, het Imperial College London en University College London. Ze publiceerden er een paper over die vandaag verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.





Het fossiel werd gevonden in het Engelse Herefordshire, aan de grens met Wales. Daar komt Lagerstätte voor, een gesteente dat bijzonder goed bewaarde fossielen bevat en in het verleden al een schatkamer bleek te zijn van gefossiliseerde oude zeewezens. (lees hieronder verder)

“In onze paper hebben we het over een nieuw soort van stekelhuidigen, waartoe ook de huidige zee-egels, zeekomkommers en zeesterren behoren”, aldus paleontoloog Derek Briggs van de universiteit van Yale. “Ook de weke delen van het dier zijn bewaard gebleven. De nieuwe soort behoort tot een grotere groep die intussen uitgestorven is, de Ophiocistioidea.”

3D-simulatie

De wetenschappers slaagden erin om een 3D-simulatie te maken van de nieuwe diersoort, door honderden dwarsdoorsneden te maken van het fossiel – zonder het te beschadigen – en het op die manier laagje per laagje te ontleden. Zo werden interne structuren blootgelegd van het watervatensysteem die voorheen nog onbekend waren. En ontdekten de wetenschappers dat de soort nauwer verwant is met de zeekomkommer dan met de zee-egel.

“Met het watervatensysteem bewogen ze de tentakelachtige uitsteeksels die ze gebruikten om zich voort te bewegen en voedsel te vangen”, aldus nog Briggs. “In tegenstelling tot bij de huidige stekelhuidigen waren de uiteinden van de tentakels bij de Ophiocistioidea bedekt met plaatjes. Daaruit maken we op dat het om een compleet andere soort ging dan de huidige zeekomkommers.”