Wetenschappers ontdekken nieuwe vorm van materie die tegelijk vast en vloeibaar is KVDS

09 april 2019

20u08

Bron: The Sun, National Geographic 0 Wetenschap Vast, vloeibaar of gasvormig: dat zijn de vormen waaronder materie doorgaans voorkomt. Maar wetenschappers hebben ontdekt dat er onder extreme druk en temperaturen ook andere vormen kunnen ontstaan en de recentste is een toestand die tegelijk vast en vloeibaar is.

“Het zou zijn alsof je een spons vol water vasthoudt, die langzaam begint uit te lopen”, aldus fysicus Andreas Hermann van de universiteit van Edinburgh, die meewerkte aan het onderzoek. “Met dien verstande dat de spons ook van water zou zijn.”

Het team gebruikte een vorm van artificiële intelligentie om de ontdekking te doen: een toestel dat voorspellingen kan doen op basis van eerdere waarnemingen.





Het kwam te weten dat de atomen van het element kalium vast en vloeibaar tegelijk kunnen zijn onder een druk van 20.000 tot 40.000 keer de atmosferische druk en een temperatuur tussen 127 en 527 graden Celsius. De atoomketens waaruit kalium bestaat worden dan vloeibaar, terwijl de rest van de kaliumkristallen in een vaste staat blijven. Die omstandigheden komen op aarde voor in de aardmantel, vlak onder de aardkorst.

Het is de allereerste keer dat wetenschappers erin slagen om te bewijzen dat een dergelijke staat thermodynamisch stabiel is voor om het even welk element. Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Science.

Supervloeistoffen

De nieuwe vorm van materie wordt toegevoegd aan een opmerkelijk lijstje van ongewone vormen van materie. Daarin vind je ook plasma (een extreem hete vorm van gas waarin de kernen van de atomen gescheiden worden van de elektronen, zodat ze beïnvloed kunnen worden door elektrische en magnetische velden), superconductoren (metalen die afgekoeld worden tot erg lage temperaturen zodat elektriciteit erdoor kan vloeien zonder weerstand) en supervloeistoffen (een vloeistof die wordt afgekoeld tot het absolute nulpunt zodat ze kan stromen zonder weerstand en zelfs langs de wand van een recipiënt omhoog kan klimmen en langs de buitenkant omlaag kan druppelen) terug.