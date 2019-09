Wetenschappers ontdekken nieuwe diersoort: “mogelijk grootste amfibie ter wereld” KVDS

17 september 2019

11u38

Bron: New Scientist 0 Wetenschap Wetenschappers hebben enkele nieuwe soorten ontdekt van de Chinese reuzensalamander en één daarvan zou aanspraak maken op de titel van ‘grootste amfibie ter wereld’. Het dier zou tot 2 meter lang kunnen worden en dat is een nieuw record.

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen deze week in het wetenschappelijk tijdschrift Ecology and Evolution. Ze analyseerden DNA van de lever, spieren en beenderen van 17 Chinese reuzensalamanders, niet alleen levende dieren maar ook museumstukken. Ze kwamen allemaal uit vier rivierbekkens in negen Chinese provincies.

Drie soorten

De wetenschappers ontdekten dat het om drie verschillende soorten ging, wat opmerkelijk is omdat tot nu toe altijd werd aangenomen dat er maar één soort Chinese reuzensalamander was. De drie soorten kwamen uit het zuiden van China, centraal China en het oosten van China.





Eén van de nieuwe soorten – de Zuid-Chinese reuzensalamander of Andrias sligoi – zou de grootste van de drie zijn en tot 2 meter lang kunnen worden. En dat maakt het volgens de wetenschappers “mogelijk het grootste amfibie ter wereld”.

De drie soorten zouden volgens de genetische analyse tussen 3,1 en 2,4 miljoen jaar geleden van elkaar afgesplitst zijn. Die periode valt samen met een periode van bergvorming in China, onder meer het ontstaan van het Tibetaans Hoogland. Volgens de onderzoekers zou dat bepaalde populaties van de reuzensalamander geïsoleerd kunnen hebben, waardoor de verschillende soorten ontstonden.

Bedreigd

De Chinese reuzensalamander wordt beschouwd als een bedreigde diersoort in het wild en de originele populaties zouden zo goed als uitgeroeid zijn. De Centraal-Chinese reuzensalamander of Andrias davidianus, die tot 1,8 meter lang kan worden, zou in China wel massaal gekweekt worden op boerderijen om te dienen als voedsel of voor medische toepassingen.