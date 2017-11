Wetenschappers ontdekken 'monsterplaneet' die alle gangbare theorieën naar de prullenbak verwijst Karen Van Eyken

10u20

Bron: The Independent 51 University of Warwick De NGTS-1b is "monsterlijk groot" Wetenschap & Planeet De ontdekking van een planeet die "monsterlijk groot" is in vergelijking met zijn moederster, zorgt voor opwinding onder wetenschappers. Het bestaan van 'NGTS-1b' stelt immers alle gangbare theorieën over de vorming van planeten in ons heelal in vraag.

Tot nu toe werd namelijk aangenomen dat het onmogelijk zou zijn dat zo'n grote planeet rond een (rode) dwergster zou kunnen ontstaan. Maar het recent ontdekte exemplaar dat de naam 'NGTS-1b' kreeg, slaat reeds bestaande inzichten helemaal aan diggelen.

Het mysterieuze zonnestelsel dat elke verbeelding tart, bevindt zich op 600 lichtjaren van onze Aarde en de dwergster is qua massa en straal de helft kleiner dan onze zon. Men heeft altijd aangenomen dat rond een soortgelijke ster enkel kleine rotsachtige planeten kunnen ontstaan. Maar NGTS-1b is net heel groot en helemaal niet rotsachtig. Volgens de geldende theorieën had de monsterplaneet dus niet eens kunnen bestaan.

"De ontdekking van NGTS-1b was een complete verrassing voor ons", verklaarde professor Daniel Bayliss van de universiteit van Warwick. "We gingen ervan uit dat dergelijke gigantische planeten niet zouden kunnen voorkomen rond kleine sterren. Dit gegeven stelt onze huidige kennis omtrent de vorming van planeten in ons heelal in vraag. Nu moeten we nagaan hoe frequent dit soort planeten voorkomt."

De nieuwe planeet werd ontdekt met het 'Next Generation Transit Survey (NGTS)'-instrument dat in de Chileense Atacama-woestijn staat opgesteld om de ruimte te verkennen. Het gaat om een gasgigant die binnen de categorie van 'hot Jupiter' valt, wat concreet betekent dat de planeet minstens zo groot is als de Jupiter uit ons zonnestelsel. In het geval van NGTS-1b blijkt dat ze 30 procent groter is dan Jupiter maar wel 20 procent minder massa heeft. Ze draait om de 2,5 dagen om haar ster.

Toch was het voor de astronomen helemaal niet evident om de monsterplaneet te vinden omdat de moederster heel klein en zwak is. Maar het nieuwe NGTS-systeem geeft wetenschappers de mogelijkheid om in de toekomst mogelijk nog verrassende ontdekkingen te doen. "Wie weet wat we nog allemaal vinden", besloot Bayliss.