Wetenschappers ontdekken krokodilhagedis, pluizig molletje en meer dan 100 andere nieuwe soorten in Mekong-stroomgebied kv

20u36

Bron: Belga, WWF 0 AFP Wetenschappers ontdekten deze shinisaurus crocodilurus vietnamensis toen hij te koop werd aangeboden op een Vietnamese markt. Wetenschap & Planeet In het stroomgebied van de Mekong hebben wetenschappers in 2016 115 nieuwe dieren- en plantensoorten ontdekt. In het nieuwe rapport dat milieuorganisatie WWF vandaag publiceerde, figureren enkele opvallende verschijningen, bijvoorbeeld een slaketende schildpad die pas ontdekt werd op een Thaise markt.

In totaal ontdekten wetenschappers in de regio drie nieuwe zoogdieren, twee vissoorten, elf reptielen, elf amfibieën en 88 plantensoorten.

Nieuwkomers in de gekende dierenwereld zijn onder andere een "hagedis die lijkt op een krokodil en nu al vereeuwigd werd in een stripfiguur" (een kinderstrip voor de bescherming van hagedissen, n.v.d.r.) en een vleermuis met hoefijzermotief "die niet zou misstaan in een Star Wars film".

AFP Deze mol - de Euroscaptor orlovi - werd aangetroffen in het Mekong-stroomgebied in Vietnam.

Het rapport 'Vreemde Soorten' bundelt het werk van honderden wetenschappers in het Groot Mekong-stroomgebied. Ze ontdekten elf amfibieën, twee vissen, elf reptielen, 88 planten en drie zoogdieren in Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand en Vietnam.

AFP De Malayemys isan is een slaketende schildpad die de wetenschappers ontdekten op een marktje in de stad Udon Thani in het noorden van Thailand.

Tussen 1997 en 2016 spoorden de vorsers al 2.524 soorten vogels, zoogdieren, reptielen, vissen en amfibieën op in de regio. "Meer dan 2 nieuwe soorten per week en 2.500 in de laatste 20 jaar: het toont aan hoe belangrijk de Mekong is voor de mondiale biodiversiteit", zegt Stuart Chapman, regionaal vertegenwoordiger van WWF-Greater Mekong, in een persbericht.

AFP De kleurrijke kikker odorrana mutschmanni werd voor het eerst gezien in een bos in Vietnam.

Volgens WWF staat de Mekong-regio onder intense druk door mijnbouw, wegen en dammen, maar ook door stroperij en illegale handel in dieren en planten.