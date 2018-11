Wetenschappers ontdekken ijskoude ‘superaarde’ TTR

15 november 2018

11u32

Bron: Nature 0 Wetenschap & Planeet Astronomen hebben een nieuwe ‘superaarde’ ontdekt op amper zes lichtjaren van de aarde. Dat is uniek, want het is de op één na dichtstbijzijnde exoplaneet. De planeet draait rondjes rond de Ster van Barnard en krijgt daarom de naam Barnard b. Zo staat te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature’.

In de afgelopen twintig jaar ontdekten onderzoekers een paar duizend exoplaneten, planeten bij andere sterren dan de zon. Daar zitten veel ‘superaardes’ tussen: planeten die een flinke slag groter zijn dan de aarde en een paar keer zo zwaar. Uit onderzoek blijkt dat Barnard b minstens 3,2 keer zoveel massa heeft dan onze aarde.



Wetenschappers onthullen dat er geen leven mogelijk is op Barnard b. De planeet doet immers 233 dagen over een rondje rond zijn moederster, een zogeheten rode dwerg. Dat is een kleine, koele ster die maar weinig licht geeft. Daardoor krijgt de planeet maar 2 procent van de hoeveelheid licht en energie die de aarde van de zon krijgt.

Daarnaast is de afstand tussen Barnard b en de moederster klein: ongeveer 0,4 keer de afstand tussen de aarde en de zon. Hoewel de planeet zich dichtbij de moederster bevindt, is het op Barnard b bijzonder koud, zo’n -170 graden Celsius. Er is met andere woorden geen vloeibaar water, een noodzakelijke voorwaarde voor de levensvormen die we tot nu toe kennen.

“De ontdekking van de planeet biedt astronomen de mogelijkheid om theorieën over het ontstaan, de evolutie en de fysica van exoplaneten te toetsen”, zo zegt het European Southern Observatory (ESO). Een filmpje, gemaakt door het ESO, toont hoe het oppervlak van Barnard b er vermoedelijk uitziet: