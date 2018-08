Wetenschappers ontdekken exoplaneten waarop aards leven mogelijk is TTR

02 augustus 2018

10u28

Bron: Science Daily 3 Wetenschap & Planeet Wetenschappers van de Cambridge University hebben zopas bekendgemaakt dat ze een aantal exoplaneten – planeten buiten ons zonnestelsel – hebben ontdekt waarop de omstandigheden zo gunstig zijn dat er aards leven kan ontstaan. Zo staat in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances te lezen. “Het brengt ons een beetje dichterbij het antwoord of we alleen in het universum zijn", klinkt het.

UV-licht zou op de recent ontdekte exoplaneten eenzelfde chemische reactie kunnen veroorzaken als bij het ontstaan van onze planeet. De temperaturen zouden gunstig genoeg zijn, waardoor ook meteen de aanwezigheid van vloeibaar water op de exoplaneten tot de mogelijkheden behoort volgens de onderzoekers. “Deze studie stelt ons in staat om de beste plaatsen voor onze zoektocht naar leven te vinden,” zegt dr. Paul Rimmer, hoofd van het onderzoeksteam.



Hetzelfde onderzoeksteam voerde eerder al een reeks experimenten uit om te achterhalen wat er gebeurt als waterstofcyanide en waterstofsulfietionen worden blootgesteld aan UV-licht. Uit de resultaten bleek dat dit proces bouwstenen opleverde om leven te vormen. Zonder UV-licht was dit niet mogelijk.

Bouwstenen

“Ik onderzocht vervolgens welke lichtdeeltjes er in de lampen zaten”, vertelt dr. Rimmer. “In een volgende stap zal dat licht vergeleken worden met het licht van verschillende sterren. Op dit moment hebben we maar één voorbeeld - de Aarde - en dus is het logisch dat we eerst naar vergelijkbare plaatsen zoeken,” verklaart de wetenschapper.



"De frictie die ontstond en nog zou kunnen ontstaan, waardoor het begin van leven mogelijk is, fascineert ons eindeloos", zegt Sutherland, een medewerker van het onderzoeksteam. "We weten nog steeds niet precies hoe het leven is ontstaan, hoewel we al veel weten over de gunstige omstandigheden."

Zoektocht

Bovendien is er volgens de onderzoekers een belangrijk onderscheid tussen wat "noodzakelijk" en "voldoende" is. "Bouwstenen zijn noodzakelijk, maar misschien niet voldoende: het is best mogelijk dat je de bouwstenen mixt en dat er niets zal gebeuren. Maar hoe dan ook, moet je wel zoeken naar de plekken waar de noodzakelijke bouwstenen aanwezig zijn", klinkt het.

Dat blijkt een aartsmoeilijke opdracht voor wetenschappers. Ons waarneembaar universum telt immers zo'n 700 miljoen triljoen planeten.