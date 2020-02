Wetenschappers ontdekken exoplaneet die in recordtempo rond haar zon draait: ‘jaar’ duurt er 18 uur KVDS

21 februari 2020

18u04

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben een exoplaneet ontdekt die wel heel snel rond haar moederster draait. Dat staat te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Een ‘jaar’ op NGTS-10b - dat is de tijd die nodig is om één keer rond de zon te draaien - duurt er maar achttien uur.

NGTS-10b bevindt zich op zowat 1.000 lichtjaar (ongeveer 9,5 biljoen kilometer) van ons. De ontdekking werd gedaan met de transitmethode, die gebaseerd is op het feit dat de helderheid van een ster afneemt als er een object of planeet voor passeert.

Helderheid

Het oog van wetenschappers van de universiteit van Warwick viel nu op een ster waarvan de helderheid heel frequent even afnam. Ze kwamen tot de vaststelling dat dit veroorzaakt wordt door een planeet die zeer dicht rond haar moederster draait. NGTS-10b zou maar zo'n 2 miljoen kilometer van haar ster verwijderd zijn. Ter vergelijking: Mercurius, de planeet die in óns zonnestelsel het dichtste bij de zon staat, is er wel 58 miljoen kilometer van verwijderd. En de Aarde bevindt maar liefst bijna 148 miljoen kilometer van de zon.

Het gevolg is dat NGTS-10b maar achttien uur nodig heeft voor een omloop rond haar zon en dat is een nieuw record. Ons ‘jaar’ duurt een pak langer: 365 dagen, 6 uren, 9 minuten en 10 seconden.

De planeet zou twintig procent groter zijn dan ‘onze’ Jupiter en ongeveer twee keer zoveel massa hebben. Eén kant van NGTS-10b is wellicht de hele tijd naar de ster gericht en dus de hele tijd heet. De temperatuur bedraagt er waarschijnlijk meer dan 1.000 graden.

Toekomst

Doordat NGTS-10b zo dicht bij haar zon staat, is het mogelijk dat de zwaartekracht van de ster de planeet op termijn uiteen rukt. De wetenschappers willen de exoplaneet de komende jaren in de gaten blijven houden om te zien of ze verzwolgen wordt door haar ster dan wel of hij erin slaagt alsnog rondjes te blijven draaien.

