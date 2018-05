Wetenschappers ontdekken dat 250 miljoen jaar na de Oerknal al sterren werden gevormd KVDS

16 mei 2018

19u47

Het heelal was nog maar 250 miljoen jaar jong toen er al sterren werden gevormd. Dat hebben wetenschappers vastgesteld aan de hand van een ver verwijderd sterrenstelsel. Volgens een mededeling van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ESO werd ook nog nooit zo ver van ons vandaan zuurstof gedetecteerd.

Astronomen loerden met de ALMA-telescoop naar het verre sterrenstelsel MACS1149-JD1. Daarbij ontdekten ze een zeer zwakke gloed, afkomstig van geïoniseerd zuurstof in het stelsel.

Oerknal

Tegen de tijd dat ALMA het infrarode licht had gedetecteerd, was de golflengte ervan door de uitdijing van het heelal met meer dan een factor tien uitgerekt. Daaruit leidden de wetenschappers af dat de gloed 13,3 miljard jaar geleden, oftewel 500 miljoen jaar na de Oerknal, werd uitgezonden. En daarmee is het de verste zuurstof die ooit met een telescoop werd gedetecteerd.

De afstand tot het sterrenstelsel zoals die uit deze waarneming afgeleid werd, komt overeen met de afstand op basis van de zuurstofdetectie. Dat maakt MACS1149-JD1 tot het verste sterrenstelsel waarvan de afstand nauwkeurig bekend is, zegt de ESO.

Tot een hele tijd na de Big Bang was er geen zuurstof in het heelal. Dat element is pas gevormd bij de fusieprocessen zoals die in de eerste sterren plaatsvonden. Het kwam vrij toen de sterren op explosieve wijze stierven. De detectie van zuurstof in MACS1149-JD1 geeft aan dat deze eerdere generaties van sterren slechts 500 miljoen jaar na de Oerknal al gevormd waren en hun zuurstof hadden uitgestoten. (lees hieronder verder)

Om het precieze tijdstip van de stervorming te achterhalen reconstrueerde het team wetenschappers de vroege geschiedenis van MACS1149-JD1 met behulp van infraroodgegevens die met de Amerikaans-Europese Hubble Ruimtetelescoop en de Spitzer-ruimtetelescoop van de NASA zijn verzameld. Daarbij ontdekten de astronomen dat de waargenomen helderheid van het sterrenstelsel goed wordt verklaard door een model waarbij de stervorming slechts 250 miljoen jaar na het ontstaan van het heelal is begonnen.

Geboorte

"Met deze nieuwe waarnemingen van MACS1149-JD1 is de directe waarneming van de geboorte van het sterlicht een stapje dichterbij gekomen. Omdat wij allemaal uit bewerkte stermaterie bestaan, zijn we daarmee ook dichter bij onze eigen oorsprong gekomen", zo citeert de ESO Richard Ellis van het University College Londen (UCL).