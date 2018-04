Wetenschappers onderzoeken gigantisch ‘zonnescherm’ in atmosfeer om opwarming aarde tegen te gaan, maar er zijn risico’s KVDS

05 april 2018

13u15

Wetenschappers van een reeks vooraanstaande universiteiten onderzoeken of het mogelijk is om een atmosferisch 'zonnescherm' te creëren dat de meest kwetsbare landen ter wereld kan beschermen tegen de zwaarste gevolgen van de opwarming van de aarde. In het wetenschappelijk tijdschrift Nature zegt een reeks geleerden uit ontwikkelingslanden het voortouw te willen nemen. Omdat er voor hen het meeste op het spel staat.

Het idee van ‘solar geo-engineering’ op zich is niet nieuw, maar het wint wel aan belangstelling. Mensen slagen er met broeikasgassen in om de aarde op te warmen, zo klinkt het, waarom kunnen we dan ook niet het omgekeerde: aan de hand van een gas in de atmosfeer een deel van het licht van de zon weerkaatsen en terug de ruimte in sturen.

Vulkaanuitbarsting

Dat kan bijvoorbeeld met zwaveldioxide, dat het licht reflecteert en door de natuur zelf uitgestoten wordt bij vulkaanuitbarstingen of bosbranden. Dat hielp de aarde af te koelen na de uitbarsting van Mount Pinatubo op de Filipijnen in 1991. Het gas zou in dit geval dan met vliegtuigen of ballonnen jaarlijks in de atmosfeer gebracht kunnen worden. (lees hieronder verder)

Wetenschappers van de universiteit van Harvard gingen al van start met hun eigen experiment. Ze stelden voor de controversiële theorie te testen met een ballon en te checken of het vrijlaten van aerosols in onze atmosfeer op een hoogte van 20 kilometer de reflectieve eigenschappen van het wolkendek effectief kan wijzigen.

Een dozijn geleerden uit landen zoals Bangladesh en Ethiopië, maar ook uit Brazilië, China, India, Jamaica en Thailand argumenteren in het recentste nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Nature nu dat arme landen het voortouw moeten nemen in het onderzoek omdat zij het meeste te winnen of te verliezen hebben. “De technologie lijkt sciencefiction, maar als het effectief gerealiseerd kan worden, dan kan het de opwarming van de aarde vertragen, stoppen of misschien zelfs omkeren in een tijdspanne van amper 1 of 2 jaar”, schrijven ze.

Controversieel

“De techniek is controversieel en terecht”, vertelt een van de auteurs van het artikel in Nature – dr. Atiq Rahman – aan het persbureau Reuters. “Het is te vroeg om te weten wat de effecten zouden zijn. Het kan ons vooruithelpen, maar ons ook schaden. Maar we moeten ook weten of het passeren van de anderhalve graad extra in de opwarming van de aarde niet risicovoller is.” (lees hieronder verder)

Een nieuw onderzoeksproject van 400.000 dollar kan alvast mee timmeren aan de weg. Het gaat om een initiatief van het Open Philanthropy Project, een organisatie die gesteund wordt door een van de oprichters van Facebook en zijn vrouw, Dustin Moskovitz en Cari Tuna. Deze week deed het ‘solar radiation management governance initiative’ (SRMGI) een eerste oproep naar wetenschappers om beurzen aan te vragen. Het kan zo wetenschappers in derdewereldlanden helpen om de plaatselijke gevolgen van ‘solar geo-engineering’ te bestuderen, op droogtes en overstromingen bijvoorbeeld.

Scepticisme

Er is echter ook scepticisme. Een gelekt rapport van een panel klimaatexperts van de Verenigde Naties dat in oktober zou verschijnen, suggereert dat het economisch, sociaal en institutioneel onhaalbaar is. En eerder dit jaar liet ook Alan Robock – een professor milieuwetenschappen aan de Rutgers University die zich bezighoudt met de studie van de beweging van kleine deeltjes in onze atmosfeer – zich kritisch uit over de theorie. (lees hieronder verder)

In een paper in het vaktijdschrift Nature Ecology and Evolution omschreef Robock ‘solar geo-engineering’ als potentieel gevaarlijker dan de opwarming van de aarde zelf. Want als de mensheid ermee zou beginnen en er jaren later plots mee zou stoppen, dan zouden ecosystemen, planten en dieren er misschien wel meer onder te lijden hebben dan als we de natuur haar gang laten gaan.

Kunstmatig

“Voor ecosystemen hangt alles af van hoe snel de klimaatverandering optreedt”, zegt hij. “Als dat langzaam gebeurt, kunnen dieren en planten zich aanpassen. Maar als we de temperatuur kunstmatig omlaag halen en dat plots – om politieke, technologische of andere redenen – niet meer kunnen aanhouden, dan zal de zwaveldioxide snel uit de atmosfeer verdwijnen en zullen de temperaturen op aarde in geen tijd plots door het dak gaan. Dat kan veel desastreuzer zijn dan een geleidelijke opwarming, want daar is plant en dier niet tegen opgewassen.”