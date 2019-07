Wetenschappers maken twee Chinese eilanden bijna volledig muggenvrij PVZ

18 juli 2019

15u44

Bron: CNN 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers zijn erin geslaagd om twee Chinese eilanden bijna volledig vrij te maken van de Aziatische Tijgermug, een van ‘s werelds meest gevaarlijke muggen. Omdat muggen een van de belangrijkste overdragers zijn van ongeneeslijke ziektes, zoals knokkelkoorts en malaria, wordt het uitroeien van muggen wereldwijd gezien als een belangrijke uitdaging.

Xi Zhiyong, een Chinees onderzoeker die zich specialiseert in muggen, is al lange tijd pionier in het studieveld van het uitroeien van muggen. Voordien probeerde hij al om gesteriliseerde mannelijke muggen te laten paren met ongewijzigde vrouwtjes, waardoor er geen nieuwe muggen worden geboren. Dit keer gingen de onderzoekers nog een stap verder.

In de nieuwe studie, die gisteren werd gepubliceerd in het International Journal of Science, probeerden Xi Zhiyong en zijn collega’s om na het vorige succes de muggenpopulatie nog verder te reduceren. Daarvoor maakten ze dit keer zowel de mannetjes als de vrouwtjes onvruchtbaar. Ze steriliseerden de vrouwelijke muggen met een lage dosis straling en de mannetjes werden geïnfecteerd met een bacterie.

Tijdens de piek van broedseizoen in 2016 en 2017 werden de muggen vervolgens opnieuw uitgezet. De resultaten waren buitengewoon succesvol. De onderzoekers zijn erin geslaagd de vrouwelijke populatie met 94% te doen dalen, daardoor is bijna de volledige (vrouwelijke) populatie uitgeroeid op de twee eilanden. Volgens muggenecoloog Peter Armbruster was dit één van de meest verdienstelijkste pogingen in het uitroeien van muggen.

Gevaar muggen

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie zijn muggen “één van de dodelijke dieren ter wereld” door hun vermogen om razendsnel dodelijke ziekten te verspreiden, zoals knokkelkoorts en malaria. De vrouwelijke tijgermug is in Azië de grootste oorzaak van muggenbeten en ziekte-overdracht.

Er is momenteel nog geen efficiënt vaccin of behandeling voor de meeste ziekten die door muggen worden overgebracht. Daarom is het controleren van de muggenpopulaties een van de meest efficiënte methodes, aldus het International Journal of Science. “Een nieuw hulpmiddel zoals beschreven in dit onderzoek is broodnodig”, aldus Dobson, die meewerkte aan het onderzoek.