Wetenschappers luiden de alarmbel: Het smelten van ijs in Groenland is verantwoordelijk voor 40% van de zeespiegelstijging in 2019 Martijn Peters

18 april 2020

14u32

Bron: The Cryosphere 1 Wetenschap & Planeet Een verlies van 600 miljard ton ijs in Groenland was voldoende om de wereldwijde zeespiegel in 2019 met 1,5 mm te verhogen. Dat is bijna de helft van de totale zeespiegelstijging vorig jaar. Dit rapporteerden wetenschappers in een nieuwe publicatie in het tijdschrift The Cryosphere, Dat was te danken aan een onevenwicht tussen het vallen van nieuwe sneeuw en het smelten van de kilometers dikke ijsblok die Groendland bedekt. Als dit volledig zou smelten dan komt er genoeg bevroren water vrij om de oceanen 7 meter te doen stijgen.

Onderzoek eerder deze maand toonde al aan dat de klimaatverstoring hier voor iets tussen zit. Maar opmerkelijk: meer dan de helft van het dramatische verlies in 2019 wat niet te wijten aan warmere temperaturen, maar aan ongebruikelijke hoge drukgebieden (wat weliswaar ook gelinkt is aan de klimaatverstoring). Deze zorgen ervoor dat er geen wolken meer konden vormen boven het zuiden van Groenland waardoor ongefilterd zonlicht het ijsoppervlak kon doen smelten en er minder sneeuw viel. Maar liefst 100 miljard ton minder dan het gemiddelde tussen 1980-1999.

Bovendien zorgt het uitblijven van nieuwe sneeuw ervoor dat met roet bedekt ijs komt bloot te liggen dat extra warmte absorbeert in plaats van weerkaats, zoals het geval is met witte ongerepte sneeuw. En in het noorden en westen van Groenland was het niet veel beter door de aanvoer van warme vochtige lucht. Dit alles zorgde ervoor dat het ijs sneller smelt en er hevige rivieren ontstonden die zich een weg door het ijs naar de zee sneden. De afvoer was vorig jaar vergelijkbaar met het recordjaar 2012, ondanks dat de luchttemperaturen in 2019 beduiden lager waren.

“Dit is zeer waarschijnlijk te wijten aan golvingen in de straalstroom, een krachtige, hooggelegen windstroom die van west naar oost over het poolgebied beweegt”, vertelt Marco Tedesco, wetenschapper aan het ‘Lamont-Doherty Earth Observatory’ van de Universiteit van Colombia. Deze verstoringen in het normale patroon van de straalstroom worden in verband gebracht met de klimaatverstoring. “Hierdoor komen dit soort van situaties in de atmosfeer steeds vaker voor. In meer dan de helft van de jaren van deze eeuw hebben vergelijkbare, maar minder extreme, patronen zich voorgedaan. Met andere woorden, klimaatverandering kan de destructieve atmosferische hogedrukomstandigheden boven Groenland doen toenemen”.

De wetenschappers benadrukken ook dat de impact van de hogedruksystemen absoluut moet worden meegenomen in de klimaatmodellen van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), iets wat nu nog niet gedaan wordt. “Het is daardoor waarschijnlijk dat we het smelten van ijs dat in de toekomst in Groenland zal plaatsvinden met een factor twee onderschatten”, vertelt coauteur Xavier Fettweis, onderzoeker in het klimatologisch laboratorium aan de Universiteit van Luik. Sinds 1992 heeft het smelten van alleen de Groenlandse ijskap al gezorgd voor een stijging van de zeepspiegel met 1,1 cm en tegen 2100 zou dit samen met West-Antarctica een meter kunnen zijn volgens het IPCC.