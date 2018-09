Wetenschappers lossen mysterie van grootste vogel ooit op Redactie

27 september 2018

10u51

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet De wetenschap is eruit: dit is de grootste vogel die ooit heeft geleefd. Het is de Vorombe titan, een uitgestorven olifantsvogel die tot duizend jaar geleden leefde op Madagaskar. Volgens het gezaghebbende Britse Zoology Institute komt daarmee een eind aan een al decennia woedende discussie tussen wetenschappers.

De onderzoekers analyseerden honderden botten van olifantsvogels uit musea in de hele wereld. De Vorombe titan, die drie meter lang kon worden en meer dan achthonderd kilo kon wegen, bleek overtuigend de grootste. De naam van het dier betekent in het Grieks dan ook niet voor niets 'grote vogel'.

Toch bleek het dier niet sterk genoeg om de mens te overleven. Ruim een millennium geleden stierven de olifantsvogels uit, na zestig miljoen jaar in de regenwouden van Madagaskar te hebben geleefd. Waarschijnlijk verdwenen ze door menselijk handelen. De mens koloniseerde Madagaskar, vernietigde de regenwouden, begon op het dier te jagen en at de eieren op.

Enorm verlies

James Hansford, een van de betrokken onderzoekers, noemt het uitsterven van de olifantsvogel een enorm verlies voor het grote reusachtige eiland. "Olifantsvogels waren hele belangrijke dieren in de evolutionaire geschiedenis van het eiland", schrijft Hansford. Met hun enorme omvang verspreidden ze via hun ontlasting de zaden van talloze planten over het hele eiland.

"Madagaskar lijdt nog steeds aan de gevolgen van hun uitsterven", aldus Hansford. "Daarin schuilt ook het belang van de studie van deze uitgestorven dieren", zegt collega-onderzoeker Samuel Turvey. "Het achterhalen hoe het verlies van biodiversiteit is ontstaan, is cruciaal om de bedreigde soorten van nu te kunnen behouden."

Olifantsvogels waren verwant aan de struisvogels, maar werden gemiddeld een stuk groter. Vliegen konden ze niet. "Ze waren absoluut niet in staat om hun enorme gewicht de lucht in te krijgen", zegt onderzoeker Hansford.