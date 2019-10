Wetenschappers krijgen peperdure rekening door vogel die onverwacht bezoek brengt aan Iran ttr

Bron: The Telegraph 10 Wetenschap & Planeet Russische wetenschappers hebben een fikse telefoonrekening gekregen nadat een trekvogel met een zendertje een onverwacht bezoek bracht aan Iran. De roofvogel was voorzien van een Russische simkaart met gekoppelde gps-tracker. Vanuit Iran werden honderden sms’jes verstuurd, waardoor het onderzoeksbudget opraakte.

Wetenschappers van het Russian Raptor Research and Conservation Network (RRRCN) hadden een zender met een Russische simkaart bevestigd aan een trekvogel om migratiepatronen te onderzoeken. Vier keer per dag moest de zender de locatie van de vogel doorsturen. In Kazachstan was er echter geen bereik, waardoor een ontzettend grote achterstand aan sms’jes ontstond. Toen de vogel - tot grote verbazing van het onderzoeksteam - Iran bereikte, werden al die sms’jes plots verstuurd.

De prijs voor een sms ligt in Iran 25 keer hoger (zo’n 0,69 euro per sms) dan in Rusland. Het totale bedrag van de telefoonrekening was ongeveer even hoog als het hele onderzoeksbudget. “Gelukkig is hij inmiddels doorgevlogen naar Saudi-Arabië”, zegt een van de onderzoekers. “Daar is het goedkoper.”

Het onderzoeksteam is een crowdfundingcampagne begonnen. Zo zijn er al honderden euro’s direct overgeschreven op de simkaart van de vogel (+7 (923) -190-19-33). De wetenschappers hebben intussen opnieuw voldoende geld om hun onderzoek voort te zetten.