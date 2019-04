Wetenschappers implanteren menselijk gen in brein van apen ttr

Bron: anp 0 Wetenschap Chinese wetenschappers hebben in apen een menselijk gen geïmplanteerd waarvan algemeen wordt aangenomen dat het een rol speelt bij de ontwikkeling van de hersenen. Het experiment is onderdeel van een studie naar de evolutie van de menselijke intelligentie.

In het wetenschappelijke vakblad National Science Review beschrijven onderzoekers van het zoölogisch instituut van Kunming, de Chinese Academie van Wetenschappen en de Amerikaanse Universiteit van Noord-Carolina dat ze resusapen als embryo hebben uitgerust met het menselijk gen MCPH1. Zes apen overleefden het onderzoek niet. De vijf anderen werden getest om te zien welke invloed het menselijk gen had op hun ontwikkeling en vaardigheden.

De wetenschappers stelden na de geboorte vast dat de behandelde apenbreinen zich langer doorontwikkelden, net als bij mensen, en dat de dieren hoger scoorden bij tests van het kortetermijngeheugen. Ook hun reactietijd was beter in vergelijking met de controlegroep. De hersenomvang was echter niet groter dan bij soortgenoten in de natuur.



Enkele wetenschappers hebben ethische bezwaren geuit in het tijdschrift MIT Technology Review tegen het experiment. “Dit begint sterk te lijken op de sciencefictionfilm ‘Planet of the Apes’. Welke rol hebben apen in deze wereld als ze in staat zijn om te denken zoals mensen?”, stelt Jacqueline Glover, bio-ethicus aan de Universiteit van Colorado. Ook James Sikela van de Universiteit van Colorado uit kritiek op het onderzoek. “Het gebruik van gemodificeerde apen om menselijke genen te bestuderen die ons iets zouden moeten leren over de ontwikkeling van ons brein, is roekeloos.”

