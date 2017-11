Wetenschappers hopen uitgestorven holenleeuw terug te brengen na vondst van deze perfect bewaarde welp Koen Van De Sype

15u29

Bron: The Siberian Times 0 Twitter Het fossiel van het welpje is extreem goed bewaard. Je ziet mooi het hoofdje en de voorpoten op deze foto. Wetenschap & Planeet In het ijs van een rivier in Siberië zijn de perfect bewaarde resten gevonden van een welp van een uitgestorven holenleeuw. Hij zou daar 20.000 tot 50.000 jaar begraven hebben gelegen, tot een plaatselijke bewoner hem bij toeval ontdekte. Het voedt bij wetenschappers meteen de hoop om de uitgestorven diersoort via klonen terug te brengen.

Het welpje lag met zijn hoofd op zijn poot, zo blijkt uit de eerste foto’s van de vondst. Het lag begraven in de permafrost van de Tirekhtykhrivier in Jakoetië, toen Boris Berezhnov het in september vond. Door een daling van het water in de rivier was het “onherkenbare dier” zichtbaar geworden.

Doodsoorzaak

Volgens wetenschappers die het fossiel onderzochten, zou het welpje tussen 1,5 en 2 maanden oud geweest zijn toen het stierf. Het is nog niet duidelijk of het om een mannetje of een wijfje gaat. Ook over de doodsoorzaak is nog niets bekend. “Er zijn geen sporen van uitwendige verwondingen te zien”, aldus expert dokter Albert Protopopov. “Hij is echt in perfecte staat. Alle ledematen zijn er nog. En dat voedt onze hoop om de soort ooit weer tot leven te wekken.”

Twee jaar geleden werden in dezelfde regio al eens twee andere welpen gevonden van de holenleeuw, maar die waren niet zo goed bewaard. Eentje zou wel nog wat moedermelk in de maag hebben gehad. “Iedereen was toen verbaasd en wist niet dat zoiets mogelijk was”, aldus Protopopov. “En nu hebben we een exemplaar gevonden dat nog veel beter is bewaard.” (lees hieronder verder)

Aanvankelijk werd gedacht dat de fossielen van het eerste paar – Uyan en Dina – ongeveer 12.000 jaar oud waren en dateerden van de periode dat het roofdier uitstierf. Dat werd later bijgesteld en ze worden nu op 55.000 jaar oud geschat. De nieuwe vondst zou tussen de 20.000 en 50.000 jaar oud zijn, maar test moeten daar later uitsluitsel over geven. De welp is ongeveer 45 centimeter groot. (lees hieronder verder)

Volgens Protopopov - van de Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Jakoetië) – worden de eerste significante resultaten van het onderzoek van het fossiel over drie jaar verwacht.

