Wetenschappers hebben herhaald radiosignaal opgevangen van diep in de ruimte

09 januari 2019

23u46

Bron: Nature, Independent, BBC 3 Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben een herhaald radiosignaal opgevangen van diep in de ruimte. Het zou afkomstig zijn van een sterrenstelsel 1,5 miljard lichtjaar van ons vandaan, zo staat te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Het is nog maar de tweede keer dat iets dergelijks wordt waargenomen en onderzoekers hebben geen idee waar het signaal vandaan komt. Ze hopen dat de nieuwe waarneming kan helpen om het mysterie te doorgronden.

Er is al veel gespeculeerd over de uitstoot van radiosignalen in de ruimte. Ze zouden kunnen voortkomen uit een heel gamma aan bronnen, van exploderende sterren tot – jawel – ruimtewezens, maar de ware toedracht is nog altijd niet bekend. Opmerkelijk: ze duren maar een milliseconde, maar ze bevatten evenveel energie als wat de zon uitstoot in 12 maanden tijd.

Opwindend

Het opwindende aan de nieuwe waarneming is dat het om een herhááld radiosignaal gaat. Het kwam zes keer en leek van dezelfde plaats afkomstig. Bij de meer dan 60 snelle uitstoten van radiosignalen die al werden waargenomen, was er nog maar één van dat type.





“Dat er nu een tweede waarneming is, doet vermoeden dat er nóg meer kunnen zijn”, aldus Ingrid Stairs van het Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME) in British Colombia, dat de ontdekking deed. “En hoe meer gegevens we hebben, hoe groter de kans dat we deze kosmische puzzel op een dag kunnen oplossen: waar komen ze vandaan en waardoor worden ze veroorzaakt?” (lees hieronder verder)

In totaal namen de wetenschappers 13 uitbarstingen waar in een periode van 3 weken tijd. Opvallend is dat de bron een heel breed gamma aan frequenties uitstootte. Zo werden er zeker 7 opgenomen op 400 MHz, de laagste frequentie waarop de signalen ooit werden waargenomen. Het houdt ook in dat er misschien nog meer kunnen zijn op nóg een lagere frequentie. Een frequentie die zo laag is dat de CHIME ze niet eens kan oppikken.

Bronnen

“We weten nu dat de bronnen radiosignalen kunnen produceren op een lage frequentie en dat die golven aan hun omgeving kunnen ontsnappen en niet te veel uiteenvallen voor ze de aarde bereiken en waargenomen kunnen worden. Dat zegt ons iets over de omgeving waar ze vandaan komen en de bron. Het geeft ons meer stukjes om de puzzel op te lossen”, aldus Tom Landecker van CHIME.