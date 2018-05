Wetenschappers gaan jagen naar DNA in Loch Ness en dat kan eindelijk waarheid achter eeuwenoude legende onthullen KVDS

23 mei 2018

16u03

Bron: The Guardian 0 Wetenschap & Planeet Een team van wetenschappers reist volgende maand naar het Schotse Loch Ness met een bijzondere missie. Het wil aan de hand van DNA-onderzoek uitvlooien wat er allemaal leeft in het grootste zoetwaterreservoir van het Verenigd Koninkrijk. En of er een wetenschappelijke basis is voor de eeuwenoude legende van het monster dat er in het water zou huizen.

Twee weken lang zullen stalen genomen worden van het water in het meer. Het genetisch materiaal daarin zal vervolgens worden geanalyseerd om te bepalen welke organismen er allemaal in Loch Ness leven. De expeditie wordt geleid door professor Neil Gemmell (51) uit Nieuw-Zeeland.

Monster

“Ik denk niet dat er een monster in het meer zit”, vertelt hij. “Maar ik sta open voor het idee dat er nog dingen te ontdekken zijn en dat er dingen zijn die nog niet ten volle worden begrepen. Misschien is er wel een biologische verklaring voor enkele van de verhalen. Zoals de bewering dat het monster eigenlijk een grote vis is, zoals een meerval of een steur.” (lees hieronder verder)

De stalen zullen opgestuurd worden naar laboratoria in Australië, Denemarken, Frankrijk en Nieuw-Zeeland en onderzocht aan de hand van een genetische database. “Het staat buiten kijf dat er nieuwigheden gevonden zullen worden en dat is erg opwindend”, aldus Gemmell. “Hoewel het leuke van ons project het zoeken is naar bewijs voor het bestaan van een monster, zullen we een enorme hoeveelheid nieuwe kennis verwerven over de organismen die in Loch Ness wonen.”

Er werkt ook een lokale expert mee aan het onderzoek. Adrian Shine van het Loch Ness Project verklaarde de aanhoudende interesse voor het monster eerder al als “een poging van de mens om in een krimpende wereld op zoek te gaan naar iets dat groter is dan hemzelf, iets angstaanjagends, iets mysterieus of iets dat in het verborgene leeft.” (lees hieronder verder)

De oudste (bekende) waarneming van een monster gaat terug tot het jaar 564 en werd beschreven in Life of St. Columba van Adomnán. Een missionaris zou op missie om mensen te bekeren tot het christendom langs een begrafenis gekomen zijn bij de rivier Ness. Volgens de omstaanders was de overledene gedood door een ‘waterbeest’. Daarop stuurde Columba zijn assistent het water in en die werd meteen aangevallen. Met een kruis en gebeden kon de heilige het monster echter terugsturen naar de diepten waar het vandaan kwam.

De daaropvolgende eeuwen bleven getuigenissen van waarnemingen opduiken, iets wat het plaatselijke toerisme geen windeieren legde. De ontwikkeling van de fotografie gaf de legende een nieuwe adem en in 1933 en 1934 haalden wazige foto’s van het monster zelfs de voorpagina’s van nationale kranten in het Verenigd Koninkrijk.

Opwinding

In 2016 was er nog flink wat opwinding nadat Nessie-jagers met een robotscanner iets gevonden hadden op de bodem van het meer. De vorm leek verdacht veel op het traditionele beeld dat we hebben van het monster. Dat bleek geen toeval: het ging om een gezonken decorstuk van een film uit de jaren zeventig: The Private Life of Sherlock Holmes. (lees hieronder verder)

Tot nog toe werd er echter nog geen enkel hard bewijs gevonden voor het bestaan van het monster. “Ik veronderstel dat we er ook geen sporen van zullen vinden”, aldus professor Gemmell. “Maar ik wil de hypothese graag testen. Het zal ons sowieso een mooi overzicht geven van de biodiversiteit in het meer.”