Wetenschappers doen bijzondere vondst op planeet Jupiter Karolien Koolhof & TTR

07 maart 2018

20u15

Bron: AD.nl, Nature 0 Wetenschap & Planeet Wetenschappers hebben ontdekt wat er precies verborgen zit onder het dikke wolkendek van de planeet Jupiter. De ontdekking werd gedaan op basis van beelden gemaakt door ruimtesonde Juno. Volgens wetenschappers is er sprake van een unieke vondst, aangezien er tot nu toe vrij weinig bekend was over de samenstelling van de planeet.

Op de beelden is goed te zien hoe de gasstromen op de planeet lopen. Die stromen zijn een mengsel van waterstof en helium, dat in de kern van de planeet verandert in een metaalachtige vloeistof. De gassen verplaatsen zich als orkanen en straalstromen in de richting van het binnenste van de planeet. Die gasstromen reiken tot een diepte van zo'n drie kilometer. Rondom de polen zijn door wetenschappers cyclonen waargenomen.

"De kern van Jupiter zou kunnen bestaan uit steen die is ontstaan door hoge druk en een hoge temperatuur, maar we gaan ervan uit dat hij vloeibaar is, niet vast", aldus planeetwetenschapper en onderzoeksleider Tristan Guillot. Hoewel die kern dus vloeibaar zou zijn, gedraagt hij zich volgens de wetenschappers als een vaste stof.

De planeet Jupiter is een zogeheten gasreus, wat betekent dat deze geen vast oppervlak heeft. Hij heeft nog steeds dezelfde samenstelling als toen hij ontstond en is daardoor van groot belang voor onderzoek naar het ontstaan van het zonnestelsel.