Wetenschappers bestempelen dwergplaneet Ceres als ‘oceaanwereld’ KL

11 augustus 2020

21u51

Bron: De Morgen 0 Wetenschap & Planeet Ceres is het grootste object in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter, en diep onder de bevroren oppervlakte zou er een grote reserve met zout water zijn. Dat zet de deur open naar een mogelijke buitenpost voor leven, zeggen wetenschappers op basis van een publicatie in onder meer het tijdschrift Nature Astronomy begin deze week. Daarin staan gegevens van NASA’s Dawn-ruimtetuig dat in 2018 op 35 kilometer afstand van de oppervlakte van Ceres vloog.

Volgens de onderzoekers zijn er vulkanen op de dwergplaneet die ijskoud materiaal uitstoten. En dat is enkel mogelijk doordat er ondergronds een gigantische hoeveelheid zoutrijk water aanwezig is. Restanten van een uitgestrekte ondergrondse ‘oceaan’ die stelselmatig bevroren is, volgens de publicatie.

‘Oceaanwereld’

Genoeg om Ceres te bestempelen als ‘oceaanwereld’. “Deze categorie vereist niet dat de oceaan globaal is,” zegt planetair wetenschapper en Dawn-hoofdonderzoeker Carol Raymond. “In het geval van Ceres weten we dat het vloeistofreservoir van regionale schaal is, we kunnen niet met zekerheid zeggen dat het mondiaal is. Het is belangrijker dat we nu weten dat er op grote schaal water aanwezig is.”

Grote inslag

De oceaanwereld heeft een diameter van ongeveer 950 kilometer. Ter vergelijking: onze planeet heeft een diameter van 12.742 kilometer. Het ondergrondse water van Ceres zou vrijgekomen zijn na een grote inslag zo’n 22 miljoen jaar geleden in het noordelijk halfrond van de dwergplaneet. Wat er net is ingeslagen is niet duidelijk, maar het heeft een 92 kilometer brede krater achtergelaten.

Water is een essentieel ingrediënt voor het leven. Wetenschappers willen nu onderzoeken of Ceres ooit bewoonbaar was voor microben.