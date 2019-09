Wetenschappers analyseren 500 miljoen DNA-reeksen, en komen met opvallend besluit: “Monster van Loch Ness mogelijk grote paling” ADN

05 september 2019

14u43

Bron: Sky News, ANP 4 Wetenschap & Planeet Jawel, onderzoekers proberen nog altijd het mysterie rond het mythische monster van Loch Ness op te lossen. Nu is daar het resultaat van een langverwachte studie waarbij zo maar even 500 miljoen DNA-sequenties uit het meer werden geanalyseerd. Volgens de wetenschappers blijft eigenlijk maar één “plausibele” uitleg over voor de waarnemingen van het beruchte monster: Nessie is mogelijk een gigantische paling.

De Nieuw-Zeelandse wetenschappers namen in totaal 250 waterstalen uit het beroemde meer in de Schotse hooglanden. Die stalen werden vervolgens opgestuurd naar laboratoria in Australië, Denemarken, Frankrijk en Nieuw-Zeeland en onderzocht aan de hand van een genetische database. Meer dan 500 miljoen DNA-reeksen werden onder de loep genomen. Welke planten en dieren leven in het meer? Welke niet? En wat betekent dat voor de wildste theorieën over het monster van Loch Ness? De resultaten zijn binnen.

Slecht nieuws voor de echte believers, zo blijkt: er is geen bewijs gevonden voor het bestaan van een plesiosaurus, een levende dinosaurus, in het diepe meer in Schotland. Noch voor het bestaan van een grote vis als een steur. En ook de aanwezigheid van een Groenlandse haai of een meerval, eveneens weleens gesuggereerd als mogelijk monster, is uitgesloten. In het water werd geen enkel spoortje DNA van deze soorten gevonden.



Eén mogelijke theorie houdt zich wél staande, aldus de vorsers: dat de legendarische waarnemingen van het monster verklaring vinden in ‘gigantische palingen’. Paling, ofwel de Europese aal, is een van de vissoorten die immers wel veel voorkomen in Loch Ness.

“Het grote volume DNA-stalen van palingen gevonden in de studie was een verrassing”, verklaart professor Neil Gemmell - tevens leider van de expeditie - van de universiteit van Otago. “Het is mogelijk dat een paar palingen in Loch Ness tot een extreme grootte zijn gegroeid en zo het onderwerp zijn geworden van de vermeende monsterverschijningen.”

“Onze data onthullen niets over de grootte van de palingen die in groten getale aanwezig zijn in Loch Ness”, vervolgt Gemmel. “Maar de kwantiteit van het materiaal toont aan dat we de mogelijkheid niet mogen uitsluiten dat er enorme exemplaren rondzwemmen.”

Loch Ness study - @ProfGemmell says 500 million DNA sequences were taken - no evidence of reptilian sequences - no evidence of plesiosaur living in the Loch... pic.twitter.com/x5p5ouknzQ Nicola McAlley(@ NicolaMcAlley) link