Wetenschapper wil leven naar andere planeten sturen: "Te waardevol om het niet te verspreiden"

Bron: New Scientist 0 AFP Een impressie van TRAPPIST-1. Wetenschap & Planeet Onze Melkweg bevat mogelijk miljarden bewoonbare werelden, waar toch geen leven te vinden is. Zouden we dat moeten veranderen? Claudius Gros van de Goethe-Universität in Frankfurt meent van wel, schrijft hij in een paper in het vakblad Journal of Physics Communications.

Gros gelooft in gestuurde panspermie, de opzettelijke verspreiding van levenskiemen naar andere planeten. Om dat te doen, stelt hij voor een lasersysteem te gebruiken.

Zijn oplossing is lang niet zo vergezocht, schijft Gros in Journal of Physics Communications. Breakthrough Starshot is een project dat zulke systemen gebruikt om kleine, lichte sondes naar de ster Alpha Centauri te sturen. Het doel is beelden te maken van onze dichtstbijzijnde ster, maar deze systemen zouden volgens hem ook grotere ladingen kunnen afzetten bij nabije sterren. Bijvoorbeeld in het planetenstelsel rond TRAPPIST-1, een rode dwergster op 40 lichtjaren van de aarde.

Verspreiden van leven

Gros' interesse in interstellaire reizen heeft niets te maken met het verkennen van de ruimte. Zijn focus ligt op het verspreiden van leven. "Dit soort projecten is nutteloos voor de mensheid", legt hij uit, "maar leven is iets waardevols en moet de kans krijgen om zich op andere planeten te ontwikkelen."



De wetenschapper voelt zich gesterkt in zijn missie door opkomende theorieën dat planeten rond de meest voorkomende sterren in ons sterrenstelsel, rode dwergen zoals TRAPPIST-1, mogelijk een zuurstofrijke atmosfeer hebben. "Ons sterrenstelsel bevat mogelijk miljarden steriele, maar bewoonbare werelden."

Genlabo's

Met zijn project Genesis bekijkt Gros de mogelijkheid om 'toolkits' in de ruimte te sturen die leven kunnen opwekken: miniatuurversies van genlaboratoria die genen en cellen kunnen doen groeien met behulp van chemische ingrediënten en die vervolgens verspreiden naar bewoonbare planeten.

De onderzoeker schat dat een sonde van 1,5 ton TRAPPIST-1 in 12.000 jaar zou kunnen bereiken.

Jeff Kuhn, adviseur voor Starshot en natuurkundige aan de universiteit van Hawaï, is geïntrigeerd door de paper maar vreest dat steun vinden voor een missie die 12.000 jaar duurt moeilijker zal zijn dan het effectief bouwen en lanceren ervan.