Wetenschapper op Antarctica probeert een potje te koken in temperaturen tot -70° ADN

10 oktober 2018

08u41 0 Wetenschap & Planeet Gletsjerspecialist en astrobioloog Cyprien Verseux werkt op de meest afgelegen wetenschappelijke basis ter wereld: het Concordia onderzoeksstation op Antarctica, diep in de meest ijzige uithoek van het meest geïsoleerde en onherbergzame continent. Gezellig buiten eten is er dan niet bij, want temperaturen kunnen een duik nemen tot wel -70 graden Celsius. Maar wat krijg je als je het toch probeert?

De Franse wetenschapper Cyprien Verseux kwam in januari aan in het Concordia Station voor een missie van een jaar. Als hij niet bezig is met het verzamelen van staaltjes en onderzoek, biedt hij geregeld een unieke blik op zijn werk en de bitterkoude omgeving waarin hij zich bevindt. En omdat er ook gegeten moet worden, kwam hij onlangs op een ludiek idee.

Een bord spaghetti, een pannetje raclette, een deugddoend eitje in de ochtend of een stuk toast met wat confituur of choco? Als je het buiten probeert te maken, krijg je telkens weer bizarre en grappige stijve creaties die tot de verbeelding spreken. De vreemde voedselgewrochten tonen mooi aan in welke barre omstandigheden de wetenschappers ter plaatse werken. Toch maar lekker warm binnen die spaghetti opsmikkelen daar.

Les températures sont remontées au-dessus des -70°C, mais il fait encore un peu frais pour manger dehors...



Crédits : Carmen Possnig et Cyprien Verseux, © @ESA / #PNRA / #IPEV #ConcordiaStation #Antarctique #DC14 @ItaliAntartide pic.twitter.com/Qe57XzDTV5 Cyprien Verseux(@ CyprienVerseux) link

Un petit déjeuner équilibré, sur le toit de #ConcordiaStation



Crédits : Cyprien Verseux et Carmen Possnig, © @ESA / #PNRA / #IPEV #ConcordiaStation #Antarctique #DC14 @ItaliAntartide pic.twitter.com/AvWiUBtGo4 Cyprien Verseux(@ CyprienVerseux) link

Nutellart, ou : même le goûter n'est pas évident à prendre sur le toit de #ConcordiaStation.



Crédits : @CPossnig et @CyprienVerseux. © #PNRA (@ItaliAntartide)/#IPEV/@esa#Antarctique #DC14 @NutellaFR pic.twitter.com/QB5xt1Avo5 Cyprien Verseux(@ CyprienVerseux) link

Jet d'eau bouillante dans un air en-dessous des -70°C. Psssssschhhht !

Photo par Carmen Possnig, © #IPEV / #PNRA - @ItaliAntartide / @esa #ConcordiaStation #DC14 pic.twitter.com/5Wb23zwpzd Cyprien Verseux(@ CyprienVerseux) link

Portrait pris par mon coéquipier Marco B. au coeur de la nuit polaire, pendant une aurore australe.#Antarctique #IPEV #PNRA #DC14 @ItaliAntartide pic.twitter.com/xy2aLrbL5Z Cyprien Verseux(@ CyprienVerseux) link