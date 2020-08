Zwitserse wetenschappers ontwikkelen mondmasker dat virusdeeltjes niet alleen tegenhoudt, maar ook vernietigt AW

20 augustus 2020

15u57

Bron: New Scientist 0 Wetenschap Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden vaak mondmaskers ingezet. Omdat ze (de meeste) virusdeeltjes tegenhouden, bewijzen ze voornamelijk hun nut op drukke plaatsen. Zeker nu Zwitserse wetenschappers een mondmasker ontwikkelden dat nog een stapje verdergaat en de virusdeeltjes meteen vernietigt.

Zolang de mondmaskers correct gebruikt worden, maken ze een belangrijk deel uit van de strijd tegen de huidige pandemie. Op voorwaarde dat ze correct gebruikt worden tenminste: chirurgische mondmaskers dienen na eenmalig gebruik eigenlijk weggegooid te worden. En stoffen mondmaskers was je best op 60 graden. Bij het (tijdelijk) verwijderen van het mondmasker, dient het in een plastic zakje bewaard te worden. Alleen zo wordt de verspreiding van virusdeeltjes optimaal voorkomen.

Dat kan een stuk eenvoudiger worden dankzij een recente uitvinding van enkele Zwitserse wetenschappers. Het team ontwikkelde immers een mondmasker dat nanodraadjes van titaniumoxide bevat. Zodra die in contact komen met uv-licht, komen er radicalen (moleculen of atomen die al dan niet geladen zijn, maar die één, of meer, ongepaard elektron hebben) vrij die heel makkelijk reacties aangaan met moleculen. Die radicalen kunnen op hun beurt bacteriën en virusdeeltjes vernietigen. “De radicalen reageren met alle organische moleculen, dus ook die waar SARS-CoV-2 van is gemaakt”, aldus László Forró, een van de onderzoekers.



Radicalen die virusdeeltjes vernietigen? Het klinkt misschien een beetje gevaarlijk, maar dat is het zéker niet volgens Forró: “De radicalen hebben een heel korte levensduur. Ze werken alleen als het virus heel dicht in de buurt van de nanodraadjes wordt gevangen. Ze zullen vervallen zijn voor ze neus, mond of huid kunnen bereiken.”

Uv-lamp

Er is evenwel één nadeel: de nanodraadjes in het mondmasker moeten in contact komen met uv-licht voordat ze in werking treden. Helaas is het uv-licht van de zon niet voldoende om die reactie in gang te zetten. Je zou met andere woorden een uv-lamp nodig hebben om de virusdeeltjes daadwerkelijk te kunnen vernietigen.