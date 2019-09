Zwarter dan zwart: wetenschappers ontdekken zwartste materiaal ooit AW

16 september 2019

19u42

Bron: Scientias 1 Wetenschap Niet witter dan wit, maar wel zwarter dan zwart. Onderzoekers hebben het zwartste materiaal ooit ontdekt. Het vangt maar liefst 99,995 procent van al het binnenkomende licht, wat betekent dat het slechts 0.005 procent reflecteert. Daarover schreven de ontdekkers in het wetenschappelijk tijdschrift Niet witter dan wit, maar wel zwarter dan zwart. Onderzoekers hebben het zwartste materiaal ooit ontdekt. Het vangt maar liefst 99,995 procent van al het binnenkomende licht, wat betekent dat het slechts 0.005 procent reflecteert. Daarover schreven de ontdekkers in het wetenschappelijk tijdschrift ACS-Applied Materials and Interfaces

Allereerst geven de wetenschappers, van het Amerikaanse MIT en de Shanghai University in China, toe dat hun ontdekking een toevalstreffer is. Ze waren helemaal niet op zoek naar het zwartste materiaal dat bestaat. In werkelijkheid was het de bedoeling om koolstofnanobuisjes te laten groeien op elektrisch geleidende materialen zoals aluminium.

Daarbij ontstond een materiaal met een opvallende kleur: zo zwart dat je het amper kon zien. “Ik bedacht me om de optische reflectie ervan te meten”, aldus Kehang Cui van de Shanghai University. Uit de berekeningen bleek al snel dat die optische reflectie bijzonder klein was. Het reflecteert vrijwel geen licht en is daardoor pikzwart.

Gitzwarte diamant

Vervolgens werd de kracht van het zwarte materiaal getest met behulp van een geel glanzende 16,78-karaats diamant - met een geschatte waarde van zowat 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro). Die diamant kreeg een zwart laagje waarna die veranderde in een gitzwart plat gat.

Met zijn absorptievermogen van 99,995 procent stoot het nieuwe materiaal Vantablack van de troon. Dat type zwart reflecteert 0,035 procent licht.