Zwart gat scheurt ster aan flarden tot er slechts een 'spaghettisliert' overblijft

13 oktober 2020

11u17

Bron: ESO

Wetenschap Zwarte gaten blijven wellicht de meest mysterieuze alsook indrukwekkende verschijnselen in de ruimte. Zo kan het een ster zonder aarzelen opslokken, tot er slechts een 'spahettisliert' overblijft: een adembenemend schouwspel dat astronomen onlangs konden registreren met behulp van de Very Large Telescope (VLT) en de New Technology Telescope (NTT) van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO).

Een zwart gat is een gebied in de ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is dat het alles in zijn buurt genadeloos opslokt, zelfs de meest heldere sterren. Zodra sterren zich in de buurt van zo’n zwart gat wagen, worden ze aan flarden getrokken. Dat proces – een tidal disruption event - wordt ook wel eens omschreven als ‘spaghettificeren’ omdat er daarbij niet meer dan een spaghettisliert van de ster overblijft. Bij het spaghettificeren van een ster komt er overigens immens veel energie vrij.



Toch is het niet makkelijk voor astronomen om getuige te zijn van zo’n schouwspel, te wijten aan al het stof en puin dat in de ruimte rondzweeft en het zicht belemmert. Met behulp van de twee telescopen van de ESO, en omdat de astronomen er dit keer vroeg bij waren, is het nu wél gelukt om het verschijnsel waar te nemen.

AT2019qiz

De onderzochte tidal disruption event werd AT2019qiz gedoopt en speelde zich af zo’n 215 miljoen lichtjaar hiervandaan (zo lang duurde het voor het licht om hier te geraken), in het sterrenbeeld Eridanus. Het verschijnsel werd gedurende zes maanden geobserveerd. Daarbij zagen de astronomen dat het eerst in helderheid toenam om vervolgens stilletjes uit te doven.