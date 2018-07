Zullen huizen op Mars er zo uitzien? Arne Adriaenssens

07 juli 2018

14u09

Bron: NBC 0 Wetenschap Toparchitect Norman Foster heeft woningen ontworpen voor om op Mars in te leven. De wereldbefaamde Brit wil de constructies aan de hand van een zelfopblaadsbare ballon en een 3D-printer-robot bouwen.

De Britse architect Norman Foster oogstte wereldwijd al veel lof met zijn werk. Nu wil hij zijn horizonten nog verder verleggen met een project op Mars. Zijn firma Foster + Partners ontwierp tekeningen van hoe zo’n kolonie op de rode planeet er volgens hen uit moet zien.

Volgens hun vooruitstrevende ontwerp begint alles met een grote ballon. Die blaast zichzelf vanuit een kleine capsule op en vormt het fundament van de constructie. De capsule doet vervolgens dienst als luchtsluis om de zuurstof binnen te houden.

Rondom de ballon brengen ze een laag van zogenaamd Mars-beton aan als bescherming tegen stralingen en meteorieten. Dit beton kan gemaakt worden van lokale grondstoffen. Het goedje wordt aangebracht door 3D-printer-robots. Hierdoor kan de kolonie al afgewerk kan zijn tegen dat de eerste mensen voet aan land zetten.

Het resultaat zal er langs de buitenkant uitzien als een immense stenen iglo. Binnenin heb je dan een laboratorium waar vier astronauten kunnen leven en werken.

Volgend jaar al

Het bedrijf ontwikkelde de plannen voor hun deelname aan de 3D printed Habitat Challenge in 2017 waar ze de tweede ronden wonnen. In 2012 ontwikkelde het bedrijf al een gelijkaardig model voor een kolonie op de maan. Dat deden ze in samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Het Internationaal Ruimtestation ISS wil volgend jaar al testen uitvoeren met de zelfopblaasbare gebouwen. Zo zouden de schetsen die vandaag nog sciencefiction lijken, in de nabije toekomst al een thuis vormen voor de eerste marsbewoners.