Zout van Dode Zee dwarrelt als sneeuw naar beneden. Wetenschappers weten nu waarom

03 juli 2019

Sinds 1979, toen wetenschappers voor het eerst ontdekten dat er zoutkristallen naar de bodem van de Dode Zee dwarrelen, stellen ze zich de vraag waarom dat gebeurt. Het mysterie, dat de wetten van de fysica tart, werd eindelijk opgelost. Dat staat te lezen in een nieuwe studie die in het vaktijdschrift Water Resources Research werd gepubliceerd.

De Dode Zee, het laagst gelegen meer ter wereld, werd de afgelopen decennia een stuk zouter. Een verklaring is daar niet ver zoek: de waterspiegel daalt immers, het zoet water verdampt waardoor het zoutgehalte stijgt. Het overtollige zout dat achterblijft in de bovenste en warmere laag water van de Dode Zee, wordt vervolgens naar de oppervlakte van de zee gestuwd door de opwaartse druk van het koele water.



Toch dwarrelen er eveneens hoeveelheden overtollig zout als sneeuwvlokken naar beneden, waarna ze zoutkristallen vormen en zich uiteindelijk opstapelen op de zeebodem. Jaarlijks wordt de laag zout op de zeebodem zo’n tien centimeter dikker. Vermits dat fenomeen de regels van de fysica tart, was het tot zover een raadsel waarom dat gebeurt.

Zoutkristallen

In de nieuwe studie testten de wetenschappers een theorie uit die in 2016 reeds geopperd werd door enkele collega’s. Wanneer de bovenste laag van het meer verstoord word door golven of een andere vorm van beweging, zouden er kleine pakketjes zout doorheen de warmste laag water kunnen dringen. Zo belanden ze in het koelere water waar de zoutkorrels samenklonteren - door het temperatuurverschil - tot kleine kristallen en zo helemaal naar de bodem zinken.

Via een computersimulatie werd de kristaltheorie uitgetest en eveneens bevestigd.