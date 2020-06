Exclusief voor abonnees Zonnepanelen op de Noordzee produceren veel meer energie dan op een dak Frank Straver

08 juni 2020

12u48

Bron: Trouw 0 Wetenschap Drijvende velden van zonnepanelen op de Noordzee, die daar heel veel groene stroom produceren. Het kan, zeggen wetenschappers en bedrijven. Maar gaat het ook echt gebeuren?

Zonnepanelen die op een vlot in de Noordzee drijven, kilometers ver uit de kust. Dat klinkt als een wild idee. Verstoort een dobberend zonne-eiland, met een stroomkabel eraan vast, de zeedieren niet, bestaat er wel ruimte voor in de Noordzee? En kunnen zonnepanelen wel tegen golven en zout? Is zoiets betaalbaar? Allemaal logische vragen, zegt hoogleraar zonne-energie Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht. Ze zijn het beantwoorden en uitzoeken meer dan waard, zegt hij. Want, zo blijkt: zonnecellen op zeewater hebben een uniek voordeel. Ze produceren veel meer energie dan panelen op daken, velden of op plassen.

