Zo veel tijd moet je per week in de natuur doorbrengen voor een betere gezondheid KVE

21 juni 2019

18u01

Bron: Marketwatch, Scientific Reports 12 Wetenschap Wie een betere gezondheid wil, moet geregeld de natuur opzoeken en daarvoor minstens twee uur per week of 18 minuten per dag uitrekken. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine ‘Scientific Reports’.

Aan de studie van de universiteit van Exeter hebben 20.000 personen uit het Verenigd Koninkrijk deelgenomen. De resultaten liegen er niet om. Mensen die minstens twee uur per week in de natuur doorbrengen, blijken er zowel mentaal als fysiek beter aan toe dan diegenen die zich amper in een groene omgeving begeven.

Mensen die enige tijd in de natuur doorbrengen, maar minder dan 120 minuten per week, “rapporteerden niet noodzakelijk een betere gezondheid dan diegenen die de natuur helemaal niet hadden opgezocht.”

De resultaten zijn consistent voor zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdscategorieën en uit alle lagen van de bevolking. Ook chronisch zieken en mensen met een handicap ondervinden dezelfde heilzame werking.

Die 120 minuten blijken een cruciale drempel waar je best niet onder duikt om ten volle van de gunstige gezondheidseffecten te profiteren. En bovendien is die doelstelling best haalbaar omdat je die 120 minuten per week kan opdelen in meerdere korte bezoekjes. En je hoeft daarvoor niet naar het bos te gaan. Ook een bezoek aan een (stads)park of een strand zullen dezelfde heilzame werking hebben.

Het is een heel eenvoudig recept om je beter te voelen. Dus dompel je onder in het groen zo vaak op als je kan en pluk daar de vruchten van voor je gezondheid.