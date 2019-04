Zo lang als een voetbalveld, zo zwaar als een Boeing: maak kennis met ’s werelds hoogste tropische boom AW

09 april 2019

12u01

Bron: National Geographic 0 Wetenschap ’s Werelds grootste tropische boom is met een lengte van 100,80 meter een exemplaar om U tegen te zeggen. De boom, een gele meranti, werd ontdekt op het Maleisische eiland Borneo en beklommen door Unding Jami, een boomverzorger van het South East Asia Rainforest Research (SEARRP). De man deed er maar liefst drie uur over om de kolos te beklauteren.

Het natuurgebied Danumvallei op het eiland Borneo was het afgelopen jaar voorwerp van grondig onderzoek. Niet alleen leven er in dat regenwoud Borneose dwergolifanten, nevelpanters, en de bekende en met uitsterving bedreigde Borneose orang-oetans, er groeien ook enkele indrukwekkende reuzen van bomen: Shorea faguetiana of gele meranti’s. En onderzoekers willen maar al te graag de grootste boom in het tropische regenwoud ontdekken. Maar om dat te doen, moeten ze de bomen beklimmen, met een meetlint.



De recordhoogte voor de gele meranti’s steeg in 2016 nog naar 94,10 meter nadat er een compleet bos werd ontdekt met meerdere exemplaren van ruim negentig meter hoog. Maar dat record werd nu verbroken door een team onderzoekers van de universiteiten van Nottingham en Oxford: sinds januari 2019 is de recordhoogte nogmaals enkele meters gestegen, naar 100,80 meter. De onderzoekers schatten dat de kolos zo'n 81.500 kilogram weegt, dat is meer dan een Boeing 737-800.

AWESOME! First-ever 100-meter tropical tree discovered – the world’s tallest known flowering plant- has been located, climbed & measured in Sabah, Malaysia. Read more on our website https://t.co/DJlJ60qR6h pic.twitter.com/0TfLokshuA SEARRP(@ SEARRP) link

Meten is weten

Maar hoe bepalen onderzoekers de exacte lengte van zo’n reusachtige boom eigenlijk? Allereerst spotten ze de uitzonderlijk hoge bomen met een laserscanner vanuit een vliegtuig. Op basis daarvan gebeurde er een eerste selectie en werden de bomen tussen 99 en 115 meter geschat. Eenmaal de hoogste boom werd uitgekozen, zat er nog maar één ding op: iemand moest de boom beklimmen met een meetlint.

Nadat we de boom hadden opgemeten, kon ik de hele nacht niet slapen. Jami Unding, boomverzorger én klimmer (SEARRP)

Die taak was weggelegd voor Unding Jami, een boomverzorger van het South East Asia Rainforest Research Partnership (SEARRP) en een man met een uitmuntende conditie. Maar goed ook, want de man zou er maar liefst drie uur over doen voordat hij de reusachtige kolos gemeten en beklommen had.

Menara

Na drie uur klimmen, was het meetlint 100,80 meter uitgerold en Unding wist dat hij de grootste tropische boom beklommen had. Dat sms’te hij naar zijn teamleden, want vanuit de top van de boom hoorde of zag niemand Unding nog. “Nadat we de boom hadden opgemeten, kon ik de hele nacht niet slapen”, vertelt Unding over de ervaring. “Ik weet niet wat ik erover kan zeggen, behalve dat het zeer, zeer, zeer bijzonder was!” De voorlopig - onderzoekers vermoeden dat er nog enkele grotere exemplaren staan - hoogste tropische boom ter wereld kreeg de naam Menara wat in het Maleisisch ‘toren’ betekent.